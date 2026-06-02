Fidesz: Magyar Péter fejezze be ámokfutását
Szerző: MTI
2026. június 2. 17:07
A Fidesz felszólítja Magyar Péter miniszterelnököt, hogy fejezze be a köztársasági elnök alkotmányellenes támadását.
Az ellenzéki párt az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében a kormányfő berlini kijelentésére reagált.
A Fidesz szerint
a nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése,
aki hivatalos külföldi látogatását arra használta fel, hogy saját országának államfőjét "gyalázza", és "akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott Magyarországra".
A Fidesz felszólítja Magyar Pétert, hogy
uralkodjon magán.
"Hagyja abba, és Párizsban ne folytassa diplomáciai
ámokfutását.
Fejezze be a köztársasági elnök alkotmányellenes támadását!" - írták.
Címkék: