A közvélemény-kutatások diszkrét bája, avagy mindenki hozzon magával még egy embert!

Szerző: Gondola

2026. április 10. 13:38

A közvélemény-kutatás mítosza felett győzedelmeskedett a józan ész. Valaki (szerintünk a Medián) súlyosan téved vagy hazudik. De nem ez a fontos most, hanem a hatékony mozgósítás.

Egyetemista koromban a közvélemény-kutatások a szociológia és a politológia közös szent tehenének számítottak. Én józan paraszti ésszel gondolkodva már akkor sem értettem, hogy lehetünk ennyire biztosak benne, hogy pár százalékos hibahatárral (egy nagyobb mintájú kutatás esetében ez elvileg csak kb. 1,5% lehet) pontosan eltaláljuk több mint 8 millió szavazópolgár véleményét. Akkoriban persze a közvélemény-kutatók még szinte teljesen baloldali kézben voltak, így mindez jól illeszkedett a posztkommunista nómenklatúra mintázatába: ne akard megérteni, csak higgy a rendszerben!

Az elmúlt napokban a Nézőpont Intézet közzétett egy nagy mintás közvélemény-kutatást . Választókerületekre lebontva kihozta, hogy körülbelül 66 Fidesz-KDNP győzelem, és 39 Tisza-győzelem várható. Meg persze az örök ellenzéki (értsd: az ellenzéknek is az ellenzéke) Hadházy Ákos Zuglóban.

Egy másik nagy mintás kutatásban pedig kihozták, hogy a Fidesz-KDNP a következő országgyűlésben is megszerzi a mandátumok abszolút többségét, várhatóan 199-ből 109-et, és így Orbán Viktor marad Magyarország miniszterelnöke a 2026-os választás után is. A Tisza Párt 80, a Mi Hazánk 8, a roma nemzetiség pedig egy mandátumra számíthat a következő parlamentben (plusz Hadházy Ákos, természetesen). A Nézőpont Intézet egyébként 75% körüli részvétellel számol, ami országos rekord, de még a realitás keretein belül marad.

Tegnap a Medián is közzétett egy (pontosabban állításuk szerint több, vagyis aggregált) közvélemény-kutatást, ami kétharmados (!) Tisza-győzelemmel számol. Konkrétan a Tisza Pártnak 138-143 képviselőt, a Fidesz-KDNP-nek 49-55 képviselőt, a Mi Hazánknak 5-6 mandátumot jeleznek (de mi lesz szegény Hadházy Ákossal?). A kutatás látszólag színes-szagos, bontottak korcsoportra, végzettségre, településtípusra, régióra.

Az csak egy korábbi botrány kapcsán derült ki, hogy a Medián eddig közel 90 százalékos (!) részvétellel számolt, ami nyilvánvalóan irreális. +15 százalék „random” választóval könnyű kétharmadokat mérni...

A Nézőpont és a Medián számai között tehát több mint 50 Fidesz-KDNP-s képviselő és kb. 60 tiszás képviselő a különbség. Ez aligha fér bele az 1,5 százalékos hibahatárba, valamelyik intézet óriásit téved – vagy hazudik. A szakma tehát, mint érinthetetlen „szent tehén” halott – vagy legalábbis meztelen. A közvélemény-kutatók NEM tévedhetetlenek, a józan ész győzedelmeskedett.

A jelenségre Orbán Viktor is reflektált az Ultrahangnak adott interjújában

„Az, hogy a virtuális tér ilyen mélyen benne van az emberek életében és ilyen szinten benne van a kampányban, annak még nem tudjuk milyen hatása lesz” – mondta Orbán Viktor, majd hozzátette: a politika tapasztalati műfaj, és most ez az első tapasztalat ezzel kapcsolatban.

A miniszterelnök szokás szerint fején találta a szöget: a hagyományos mérési technikák (például a szociológiai szegmentálások végzettségre, településtípusra, stb.) már nem olyan meghatározóak, az internetes „véleménybuborékok” sok mindent felülírnak. Főleg a tiszás szavazók – de talán a jobboldaliak is – egy alternatív valóságban élnek, egyszerűen el sem jutnak hozzájuk a másik oldal hírei, vagy ha nagy ritkán mégis, szektás fanatizmussal tagadják, zárják ki őket. A közösségi média algoritmusok gyakorlatilag ötödik hatalmi ággá avanzsálódtak (a hagyományos média a negyedik), a kedvenceiket önkényes módon virtuális piedesztálra emelik (ez látszik Magyar Péter globális celebeket megszégyenítő eléréseiben), az ellenségeiket a porba sújtják – mert megtehetik.

Ez a jelenség minden bizonnyal tényleg a Tisza Pártnak kedvez a most következő választáson, és meghatározó része van abban, hogy a Fidesz-KDNP nagy valószínűséggel elveszíti a kétharmadát. A politikai versenyt tehát – Brüsszel, Kijev és a tech cégek hathatós támogatásával – sikerült ismét kiélezni. Ugyanakkor ne ringassuk magunkat illúzióba: az életünk egy jelentős része még mindig NEM a virtuális világban zajlik (bár eljöhet az is), például vasárnap is fel kell állni a számítógép/ebédlőasztal mellől, és el kell menni szavazni. A mozgósításnak ezért továbbra is kiemelt jelentősége van, és a Fidesz-KDNP terepmunkában, ajtóról ajtóra járásban valószínűleg továbbra is verhetetlen. Az esélyek ezért – szerintem – továbbra is kiegyenlítettek, az utolsó napokon is nagyon sok múlhat.