Magyar Péter: G*ci nagy háború lesz!

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. április 9. 08:35

Kiderült: Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje egy korábbi beszélgetés alkalmával kijelentette: „G*ci nagy háború lesz!”.

Egy hangfelvétel került nyilvánosságra a Patriótán, amelyet Menczer Tamás is megosztott a közösségi oldalán. A felvételen egy korábbi beszélgetés alkalmával Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője hallható, amint egy erős kijelentést tesz egy esetleges jövőbeli konfliktussal kapcsolatban. Magyar Péter szerint:

G*ci nagy háború lesz!

Menczer Tamás bejegyzésében azt írta, hogy a politikus „titokban bevallotta: háborúra készül”, és ezzel kapcsolatban élesen bírálta Magyar Pétert, azt állítva, hogy a választók felé más kommunikációt folytat. A kormánypárti politikus posztjában hangsúlyozta, hogy szerinte a jelenlegi miniszterelnök, Orbán Viktor jelenti a stabilitást és a biztonságot.