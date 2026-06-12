Átszerveznék a közmédia rendszerét

Szerző: MTI

2026. június 12. 19:07

Benyújtották az Országgyűlésnek a közmédia átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot pénteken, a javaslat teljesen átszervezné a közmédia intézményrendszerét, megszüntetné a jelenlegi közalapítványi-MTVA-s modellt,

különválasztaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet,

új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre.

A Hantosi István, Melléthei-Barna Márton és Kulcsár Krisztián tiszás képviselők által jegyzett dokumentum szerint a megszűnő Közszolgálati Közalapítvány helyett létrejönne a

Független Közmédia Testület,

amely a tulajdonosi jogokat gyakorolná az új közszolgálati médiacégek felett.

Az MTVA beolvadna a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be, majd az így létrejövő társaság neve

Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt.

lenne. Ez vinné tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat.

A javaslat szerint újra létrejönne az

önálló MTI Nonprofit Zrt.,

vagyis a nemzeti hírügynökséget külön közszolgálati médiatartalom-szolgáltatóként állítanák vissza. Változás továbbá, hogy a jelenlegi MTVA helyett Sajtóalap jönne létre, amely nem a közmédia működtetését, hanem a független médiatartalom-szolgáltatók, közösségi médiaszolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és

"az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek"

támogatását szolgálná.

A törvényjavaslat indokolásában az áll: a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében.

Ezeket a feladatokat a 2010 utáni közmédia nem látta el megfelelően - tették hozzá.