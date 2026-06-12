Átszerveznék a közmédia rendszerét
Benyújtották az Országgyűlésnek a közmédia átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot pénteken, a javaslat teljesen átszervezné a közmédia intézményrendszerét, megszüntetné a jelenlegi közalapítványi-MTVA-s modellt,
különválasztaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet,
új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre.
A Hantosi István, Melléthei-Barna Márton és Kulcsár Krisztián tiszás képviselők által jegyzett dokumentum szerint a megszűnő Közszolgálati Közalapítvány helyett létrejönne a
Független Közmédia Testület,
amely a tulajdonosi jogokat gyakorolná az új közszolgálati médiacégek felett.
Az MTVA beolvadna a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be, majd az így létrejövő társaság neve
Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt.
lenne. Ez vinné tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat.
A javaslat szerint újra létrejönne az
önálló MTI Nonprofit Zrt.,
vagyis a nemzeti hírügynökséget külön közszolgálati médiatartalom-szolgáltatóként állítanák vissza. Változás továbbá, hogy a jelenlegi MTVA helyett Sajtóalap jönne létre, amely nem a közmédia működtetését, hanem a független médiatartalom-szolgáltatók, közösségi médiaszolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és
"az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek"
támogatását szolgálná.
A törvényjavaslat indokolásában az áll: a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében.
Ezeket a feladatokat a 2010 utáni közmédia nem látta el megfelelően - tették hozzá.