Rétvári Bence: Magyar Péter mondja ki, hogy hazánk nem hajtja végre a migrációs paktumot!
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki: Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot.
Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta: Magyar Péter
többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot.
Mellébeszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem - írta a KDNP frakcióvezetője.
Rétvári Bence kiemelte: Magyarország jogi és fizikai akadállyal védi a déli határt. "Ezért naponta 1 millió eurós kényszerítő bírságot fizetünk az EU-nak, de így marad hazánk migránsmentes ország" - fogalmazott.
Összegzése szerint a migrációs paktum "jogi rést ütne a kerítésen", át kellene engedni a migránsokat, tízezres nagyságrendben kellene eljárásokat lefolytatni a határnál, és
át kellene venni más országokból a kvóták szerint ide küldött migránsokat.
Ehhez a polgári kormány nem járult hozzá. Ursula von der Leyen szerint viszont az új kormány mindent úgy fog csinálni, mint a többi uniós ország - emlékeztetett a kereszténydemokrata politikus.
Rétvári Bence kijelentette: ezt nem fogják hagyni,
"Magyar Péter pedig ne sunnyogjon tovább
és ne tereljen! Követeljük, hogy mondja ki: Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot!" - fogalmazott a KDNP frakcióvezetője.
Címkép: kdnp.hu