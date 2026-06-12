Rétvári Bence: Magyar Péter mondja ki, hogy hazánk nem hajtja végre a migrációs paktumot!

Szerző: MTI

2026. június 12. 14:02

Hatalmas terhet tenne a magyar társadalomra, ha több tízezer migránst az országra zúdítana Brüsszel. Ezeket az embereket nemünk kellene etetni, szórakoztatni, elszállásolni. A következmények beláthatatlanok.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki: Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot.

Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta: Magyar Péter

többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot.

Mellébeszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem - írta a KDNP frakcióvezetője.



Rétvári Bence kiemelte: Magyarország jogi és fizikai akadállyal védi a déli határt. "Ezért naponta 1 millió eurós kényszerítő bírságot fizetünk az EU-nak, de így marad hazánk migránsmentes ország" - fogalmazott.

Összegzése szerint a migrációs paktum "jogi rést ütne a kerítésen", át kellene engedni a migránsokat, tízezres nagyságrendben kellene eljárásokat lefolytatni a határnál, és

át kellene venni más országokból a kvóták szerint ide küldött migránsokat.

Ehhez a polgári kormány nem járult hozzá. Ursula von der Leyen szerint viszont az új kormány mindent úgy fog csinálni, mint a többi uniós ország - emlékeztetett a kereszténydemokrata politikus.

Rétvári Bence kijelentette: ezt nem fogják hagyni,

"Magyar Péter pedig ne sunnyogjon tovább

és ne tereljen! Követeljük, hogy mondja ki: Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot!" - fogalmazott a KDNP frakcióvezetője.

Címkép: kdnp.hu