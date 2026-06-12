Tizenhárom kilogramm kábszert foglaltak le egy 58 éves veszprémi bűnözőtől

Szerző: MTI

2026. június 12. 12:04

Tizenhárom kilogrammnyi, különböző kábítószert foglaltak le a rendőrök egy 58 éves veszprémi férfitól - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a rendőrök június 1-jén csaptak le a drogdílerre; a nyomozók azzal gyanúsítják, hogy a Veszprém külterületén lévő

Csatár-hegyen egy házban árusított különböző típusú kábítószereket

ismerősei körében.

A gyanúsított elfogásakor valamennyi hozzá tartozó ingatlanban kutatást tartottak: a Csatár-hegyi házban 749 gramm amfetamin, 356 gramm marihuána és 12,342 kilogramm hasis került elő. Az utóbbit a díler vákuumfóliába csomagolta és pirospaprikával vegyítette - tették hozzá.

A lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke meghaladja a 70 millió forintot

- írták.

A kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfit bűnügyi őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatását - áll a közleményben.