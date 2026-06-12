Kirsty Coventry: Magyarország jó házigazdája a sportversenyeknek

Szerző: MTI

2026. június 12. 20:04

Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke Budapest olimpiarendezési esélyeiről nem beszélhetett, amikor pénteken újságíróknak nyilatkozott a magyar fővárosban, arról viszont igen, hogy Magyarország szerinte jó házigazdája a sportversenyeknek.

A NOB első női és egyben első afrikai vezetője

az Európai Olimpiai Bizottság péntek délelőtti kongresszusáról a Magyar Olimpiai Bizottság központjába látogatott el, ahol találkozott Magyarországon tanuló külföldi sportolókkal, illetve olyan korábbi magyar klasszisokkal, mint a hozzá hasonlóan úszó Kovács Ágnes és a vívó Szász Emese.

A 42 éves NOB-elnök ezt követően adott rövid interjúkat a sajtó képviselőinek, akiknek - mint hangsúlyozta - nem beszélhetett Budapest rendezési esélyeiről, ugyanakkor kiemelte, hogy

a NOB-nál minden érdeklődésnek örülnek. Magyarországot általánosságban ugyanakkor dicsérte,

és jelezte, tudja, hogy ebben az országban mennyire fontos része az emberek életének a sport.

"Azt nyugodtan elmondhatom, hogy nagyszerű 2017 után újra itt lenni. Az akkori vizes világbajnokságon pedig csodálatos volt a hangulat.

A sport él és lélegzik a magyar társadalomban,

amit mindig nagyszerű látni és átélni" - jegyezte meg Coventry.

A zimbabwei sportvezető péntek délután ellátogat a budapesti öttusavilágkupa női döntőjére. Ennek kapcsán a sportág olimpiai jövőjéről is kapott kérdést, ám mint mondta, ez nem aktuális, mivel jelenleg a sportágakra vonatkozó általános feltételek kialakításának folyamatában jár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, s majd csak annak elfogadása után kezdik meg a sportágakkal az egyeztetést.