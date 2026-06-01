Ma éjfélig kell beadni a TAO-t

Szerző: MTI, Gondola

2026. június 1. 10:39

A NAV éjfélig mintegy 400 ezer cégtől vár társasági adó (tao), és több mint 100 ezer társaságtól kisvállalati adó (kiva) bevallást.

A bevallások mellett az adót is június 1-jéig kell megfizetni – figyelmeztetett hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az élelmiszerlánc-felügyeleti díjról szóló bevallást is a NAV-hoz kell benyújtani szintén hétfő éjfélig. A bevalláshoz szükséges ELMDIJ-űrlap legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) tölthető ki és küldhető be.

A hivatal ebben az évben is külön figyelmet fordított a mulasztások megelőzésére:

csaknem 50 ezer olyan cégnek küldött figyelemfelhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtotta be a társasági adó bevallását.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallást mintegy 80 ezer vállalkozástól várja ma éjfélig a NAV, az adóhivatal erre május 26-án felhívta az érintettek figyelmét - tették hozzá a közleményben. A határidők elmulasztása súlyos szankciókkal járhat. A NAV egymillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat arra a cégre, amely nem nyújtja be bevallását - figyelmeztetett az adóhatóság.