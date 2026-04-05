Magyarország megerősíti a Török Áramlat gázvezeték hazai szakaszának védelmét

Szerző: MTI

2026. április 5. 19:32

Elrendeltük a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának megerősített katonai ellenőrzését és védelmét - jelentette be a miniszterelnök vasárnap délután, a Védelmi Tanács ülését követően a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében.

Orbán Viktor azt mondta: a rendelkezésre álló információk alapján

a Magyarországot ellátó Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő.

A kormányfő jelezte: egyeztetett Szerbia elnökével, és arról tájékoztatott, hogy személyi sérülés nem történt, és a gázvezeték zavartalanul működik.

Hangsúlyozta: Vucic elnöknek megköszönte a szerb hatóságok munkáját. A szerbek a gázvezeték védelmét megerősítették - közölte.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy

ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú, a magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen keresztül szerezzük be.

Bejelentette, hogy ezért elrendelték a vezeték magyarországi szakaszának megerősített katonai ellenőrzését és védelmét.

A szerb hatóságok nyomoznak, a magyar hatóságok folyamatos kapcsolatban vannak velük - emelte ki Orbán Viktor.

A kormányfő arról is beszélt:

Európa felé egy soha nem látott energiaválság közeledik. Az európai országoknak szükségük van, és még nagyobb szükségük lesz az Oroszországból érkező energiára is - tette hozzá.

Rámutatott: Ukrajna évek óta azon dolgozik, hogy Európát elvágja az orosz energiától. Felrobbantották az Északi Áramlatot, lezárták a Magyarországra érkező gázvezetéket, idén a Barátság vezeték lezárásával olajblokád alá vették Magyarországot, a Török Áramlat oroszországi szakaszát pedig katonailag folyamatosan támadják.

Orbán Viktor kiemelte:

Ukrajna törekvése Magyarország számára életveszélyt jelent.

Magyarország energiabiztonsága nem játék, meg fogjuk védeni az energetikai rendszerünket, a családok biztonságos ellátását és nemzeti érdekeinket is - fogalmazott a miniszterelnök.