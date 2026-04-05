Magyarország megerősíti a Török Áramlat gázvezeték hazai szakaszának védelmét
Elrendeltük a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának megerősített katonai ellenőrzését és védelmét - jelentette be a miniszterelnök vasárnap délután, a Védelmi Tanács ülését követően a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében.
Orbán Viktor azt mondta: a rendelkezésre álló információk alapján
a Magyarországot ellátó Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő.
A kormányfő jelezte: egyeztetett Szerbia elnökével, és arról tájékoztatott, hogy személyi sérülés nem történt, és a gázvezeték zavartalanul működik.
Hangsúlyozta: Vucic elnöknek megköszönte a szerb hatóságok munkáját. A szerbek a gázvezeték védelmét megerősítették - közölte.
Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy
ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú, a magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen keresztül szerezzük be.
Bejelentette, hogy ezért elrendelték a vezeték magyarországi szakaszának megerősített katonai ellenőrzését és védelmét.
A szerb hatóságok nyomoznak, a magyar hatóságok folyamatos kapcsolatban vannak velük - emelte ki Orbán Viktor.
A kormányfő arról is beszélt:
Európa felé egy soha nem látott energiaválság közeledik. Az európai országoknak szükségük van, és még nagyobb szükségük lesz az Oroszországból érkező energiára is - tette hozzá.
Rámutatott: Ukrajna évek óta azon dolgozik, hogy Európát elvágja az orosz energiától. Felrobbantották az Északi Áramlatot, lezárták a Magyarországra érkező gázvezetéket, idén a Barátság vezeték lezárásával olajblokád alá vették Magyarországot, a Török Áramlat oroszországi szakaszát pedig katonailag folyamatosan támadják.
Orbán Viktor kiemelte:
Ukrajna törekvése Magyarország számára életveszélyt jelent.
Magyarország energiabiztonsága nem játék, meg fogjuk védeni az energetikai rendszerünket, a családok biztonságos ellátását és nemzeti érdekeinket is - fogalmazott a miniszterelnök.