CT forradalom Marcaliban: gyorsabb diagnózis, kevesebb utazás

Szerző: Gondola

2026. április 8. 15:35

Móring József Attila KDNP-s országgyűlési képviselő videóposztjában jelentette be: a marcali kórházban elindult egy modern CT, amely helyben gyorsítja a diagnózist, csökkenti az utazást, és javítja a térség betegellátását.

Móring József Attila, Marcali és térsége („Somogyország”) országgyűlési képviselője Facebook-oldalán teszi közzé a választókerületét érintő pozitív híreket, fejlesztéseket, felújításokat – amelyekből szerencsére van bőven.

A mai videójában elmondja, hogy a marcali kórházban megkezdte működését egy korszerű CT-berendezés, amely jelentős előrelépést jelent a térség egészségügyi ellátásában. A megszólalók kiemelték: a készülék valós, működő eszköz, amely modern technológiával kiváló minőségű felvételeket készít.

Ezek a képek digitálisan bárhová továbbíthatók, így nemcsak helyben, hanem akár más városokban dolgozó orvosok is azonnal elemezhetik őket, ami gyorsabb és biztonságosabb diagnózist tesz lehetővé.

A Siemens gyártmányú CT a helyi ellátási szinthez képest is kiemelkedő tudással rendelkezik, és hosszú távon szolgálhatja a város és a régió betegeit. Különösen fontos, hogy a környék lakóinak eddig gyakran 50 kilométert kellett utazniuk például Kaposvárra vagy Keszthelyre egy-egy vizsgálatért, ami betegen komoly megterhelést jelentett.

Az új berendezéssel ezek a vizsgálatok helyben, rövidebb várakozási idővel elérhetők.

A modern távdiagnosztika lehetővé teszi, hogy akár daganatos vagy sürgős traumás eseteknél is gyors szakvélemény szülessen: a képeket nemcsak radiológusok, hanem a kezelőorvosok is megtekinthetik más intézményekből, és eldönthetik, szükséges-e a beteg további utaztatása.

A fejlesztés hosszabb folyamat eredménye. Korábban felmerült a kórház leépítése vagy bezárása, de ezt a térség több mint 60 ezer lakosának ellátása miatt elvetették, és a fenntartó Kaposvári Kaposi Mór Oktatókórház támogatásával megőrizték az intézményt. Ezt követően, szakmai igények alapján döntöttek a CT beszerzéséről.

A közbeszerzési és engedélyeztetési folyamat ugyan hosszadalmas volt, de a tervezettnél hamarabb sikerült üzembe helyezni a készüléket. A beruházás így nemcsak a kórház fennmaradását, hanem annak fejlődését is jelzi, és hozzájárul ahhoz, hogy a marcali intézmény korszerű eszközökkel, magasabb színvonalon lássa el a környék betegeit.