OGY - Bizottsági állásfoglalás készülhet a személyes érintettségről

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 28. 10:05

Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök korábban már állásfoglalást kért az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságától arról, hogy hogyan kell értelmezni a személyes érintettséget, ez az állásfoglalás a jövő hétre elkészülhet - mondta Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök a házbizottság hétfői, rendkívüli ülését követően az MTI-nek.

A politikus hangsúlyozta, hogy ha elkészül a válasz, az talán megnyugtató lesz a frakciók számára.

A házbizottság ülését a Fidesz és a KDNP kérésére azután hívták össze, hogy az ellenzéki pártok hétfőn kivonultak a parlament üléséről.

A két frakció tagjai azt követően hagyták el a termet, hogy a miniszterelnök felszólalását követően személyes érintettség okán Hankó Balázs (Fidesz) emelkedett szólásra, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó - arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól - megvonta tőle a szót.

Latorcai Csaba (KDNP), a parlament alelnöke az ülés után az MTI kérdésére közölte, a házbizottságban már régóta zajlik a "diskurzus" erről a témáról.

Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott: "Magyar Péter egy olyan hangot hozott be az Országgyűlés üléstermébe, ami korábban nem volt szokványos". Hangsúlyozta, a házbizottságban is elhangzott, hogy korábban egy teljes ülésszak alatt fordult elő "annyi személyes szókérés annyi megszólítás után, mint ami most egy ülésnapon megvalósul".

Hangsúlyozta, az országgyűlési törvény és a házszabály alapján a szó megvonása előtt minden esetben fel kell szólítani a képviselő arra, hogy térjen a tárgyra, "én nem emlékszem, hogy a mai napon ez így történt volna".

Rapid szómegvonásra akkor van lehetőség, ha a felszólalás különösen sérti akár az Országgyűlés tekintélyét, akár valamelyik képviselőt vagy közéleti szereplőt

- tette hozzá.