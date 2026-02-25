A mexikói drogkartellek vallási közösségeket is támadnak

Szerző: Gondola

2026. február 25. 09:05

A mexikói katonai erők február 22-én, vasárnap megölték egy Jalisco állambeli drogkartell vezetőjét, akinek zsarolási követelései és fenyegetései több mint 100 templom bezárásához vezettek.

Mexikóban február 22-én nagyszabású katonai akció során életét vesztette Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, ismertebb nevén „El Mencho”, a hírhedt Jalisco New Generation Cartel (CJNG) vezetője – írta meg a Christian Daily.

A Jalisco állambeli Tapalpában végrehajtott művelet során a kartellvezér megsebesült, majd kórházba szállítás közben meghalt. Az akcióban harminc kartelltag vesztette életét, hetven embert őrizetbe vettek hét különböző államban, ugyanakkor legalább huszonöt mexikói katona is elesett.

A CJNG Mexikó egyik legveszélyesebb és legkiterjedtebb bűnszervezete, amely nemcsak a kokain- és fentanil-kereskedelemben érdekelt, hanem más illegális üzletekben is, és mintegy negyven országban van jelen. A kartell évek óta „védelmi pénzt” szed vállalkozásoktól, mezőgazdasági termelőktől és egyházi vezetőktől is. Több evangéliumi lelkipásztor számolt be arról, hogy fenyegető üzenetekben nagy összegek megfizetésére kötelezték őket, miközben családjuk biztonságával zsarolták őket. Sokan a megtorlástól tartva nem mertek feljelentést tenni.

A folyamatos zaklatás és erőszak következtében 2024-ben több mint száz keresztény gyülekezet zárta be kapuit Chiapas államban. A kartell nem kifejezetten vallási alapon lépett fel, evangéliumi és katolikus közösségek is ugyanúgy célponttá váltak.

Az egyházi vezetők emberi jogi visszaélésekről, fenyegetésekről, kényszerű elvándorlásról és gyilkosságokról számoltak be, miközben az esetek nagy része büntetlen marad. Mexikóban az egyházi személyek elleni gyilkosságok mintegy 80 százaléka nem vezet felelősségre vonáshoz, és 2019 óta több papot is meggyilkoltak.

A kartellvezér halála után a CJNG tagjai országos válaszcsapásba kezdtek: 252 útzárat állítottak fel több államban, járműveket gyújtottak fel, benzinkutakat és üzleteket támadtak meg. Bár a hatóságok rövid időn belül felszámolták az útakadályokat, több térségben iskolák és közlekedési szolgáltatások maradtak zárva a biztonsági helyzet miatt.

A történtek rávilágítanak arra, hogy Mexikóban a szervezett bűnözés nemcsak gazdasági és politikai, hanem vallási közösségeket is közvetlenül érintő válságot idézett elő. A templomok bezárása, a lelkészek és papok megfélemlítése is jelzik, hogy a vallásszabadság több térségben is komoly veszélybe került.