Nacsa Lőrinc: A magyar pálos rend sokat tett és sokat imádkozott a magyarságért

Szerző: Gondola

2026. január 21. 11:07

A balatonszemesi Páduai Szent Antal-plébániatemplomban adták át a hatodik és hetedik pálos tematikus zarándokutat.

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (KDNP) hangsúlyozta, hogy a magyar pálos rend évszázadok óta hozzájárul a magyarság, a kereszténység és a magyar állam megmaradásához, és örökségük ma is áthatja a társadalmat.

A zarándokutak célja, hogy a résztvevők közelebb kerüljenek Istenhez, a természetben találkozzanak a transzcendenssel, és erősítsék a közösségi és vallási értékeket.

A balatonszemesi utak – a Lélek útja közel 15 km, a gyerekeknek szóló Lángok útja rövidebb – vallási, történelmi és természeti tartalmat ötvöznek, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Balaton-régió egész évben turisztikai célpont legyen. A pálos rend képviseletében Puskás Antal elmondta, hogy az utak állami támogatással valósultak meg, míg Iváncsics Zsolt polgármester kiemelte Balatonszemes kulturális örökségének megőrzését. A már korábban átadott öt zarándokutat eddig 45 ezren követték QR-kódok segítségével, de ennél jóval többen járhattak az utakon.