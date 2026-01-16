Orbán Viktor: Az ország kiállta a hópróbát

Szerző: MTI

Orbán Viktor elmondta, még nincs vége, hidegek lesznek, ónos eső bármikor jöhet, arra számít, hogy komoly hidegek jönnek és még nagy hó is érkezhet.

Az ország kiállta a hópróbát - értékelte a miniszterelnök az elmúlt hetek időjárása miatti helyzetet, a lakosság hozzáállását és a hatóságok tevékenységét pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor azt mondta, a rendkívüli időjárás próbatétel mindenkinek, de összességében "ezt a hópróbát kiállta az ország".

Kifejtette, az ország békeidőben is működik, de nemcsak a normális időszakokban képes megszervezni az életet, hanem rendkívüli körülmények között is.

A kormányfő háláját fejezte ki azoknak, akiknek el kellett hárítaniuk a veszélyt,

a közlekedést biztosítóknak, a vasutasoknak, rendőröknek, katasztrófavédelmiseknek, a hadseregnek.

Hozzátette, az emberek ilyenkor türelmetlenek szoktak lenni, mert kibillen az életük a normális menetből, és ahhoz képest, milyen mértékű volt a kibillenés, az emberek türelmesen és fegyelmezetten lettek úrrá a helyzeten; az ország biztató, jó képet mutatott.

Vigyázzunk egymásra, különösen a gyerekekre és az idősekre - javasolta a miniszterelnök, azt is kérve, mindenki körültekintéssel intézze az ügyeit.

Ha brüsszelpárti kormány lesz Magyarországon, akkor elküldhetik a magyar fiatalokat Ukrajnába

Brüsszelpárti és ukránpárti politikai erőnek nevezte a Tisza Pártot és a DK-t a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, reális veszélynek nevezve, hogy magyar fiatalokat küldhetnek katonának Ukrajnába, amennyiben Magyarországon brüsszelpárti kormány alakul.

A kormányfő azt mondta: a magyar politikai élet bal oldalán, ahol a Tisza és a DK van, egy brüsszelpárti és ukránpárti politikai erő helyezkedik el, ezzel szemben a másik oldalon,

a Fidesz és a KDNP egy magyarbarát, és Brüsszel követeléseinek ellentartó, annak ellentmondó, azzal szemben lázadó politikai erő.

"Ez a magyar valóság. Ebből lehet választani" - tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra: a háborúba egyre jobban belesodródik Európa, a legutóbbi hetekben már arról írtak alá megállapodást jelentős európai uniós országok, hogy katonákat fognak küldeni és állomásoztatni a jövőben Ukrajna területén.

Ezért az nyilvánvaló - folytatta -, hogy az uniós tagállamokon, így Magyarországon is nőni fog a nyomás, hogy magyar fiatalok is katonaként menjenek Ukrajnába.

A kormányfő értékelése szerint ezért jogos az a félelem, hogy az ukránpárti erők, a DK és a Tisza, mint minden nyomásnak, ennek is engedni fognak, és előbb-utóbb, ha brüsszelpárti kormány van Magyarországon, akkor a fiatalokat elküldik Ukrajnába.

Orbán Viktor ezt egy reális veszélynek nevezte, amit mindenképpen meg kell akadályozni.

Kijelentette:

a kormányoldal nem akar se magyar fiatalt, se fegyvert, se pénzt küldeni Ukrajnába,

nem akar belebonyolódni ebbe a háborúba, és nem akarja engedni, hogy ez a háború "beszippantson bennünket".

Úgy értékelt: ebben a kérdésben nincs nemzeti egyetértés, a magyarság jövője szempontjából a legélesebb vitakérdés a háborúhoz való viszony.

