Kigyulladt egy dél-oroszországi olajtároló ukrán dróntámadás következtében

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 22. 09:05

Tűz ütött ki a dél-oroszországi Krasznodari területen lévő Armavir olajbázisán ukrán dróntámadás következtében - közölte szerdán a város önkormányzata a Max üzenetküldő alkalmazáson.

A tájékoztatás szerint a létesítményt több mint

16 pilóta nélküli repülőszerkezet támadta, és a lángok mintegy 800 négyzetméteren terjedtek el.

A helyszínen tűzoltók dolgoznak.

Tatyjana Kim, a Wildberries webáruház alapítója a Telegramon közölte, hogy újabb csapások érték a cég raktárait, ezúttal Krasznodarban és a Sztavropoli területen lévő Nyevinnomisszkben. Az első helyszínen három, a másodikon két civil sebesült meg.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán, moszkvai idő szerint

este nyolctól reggel nyolcig 242 ukrán repülőgéptípusú pilóta nélküli légi járművet fogott el

és semmisített meg 17 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

A tárca közölte, hogy az orosz hadsereg az éjjel folytatta a hadellátásra használt ukrán kikötők, valamint az Odessza megyei katonai létesítmények támadását.

Légi indítású

precíziós fegyverekkel és drónokkal mért csapást két, a tengeren haladó hajóra,

valamint Odessza kikötőjében a katonai célú rakományok kirakodására és tárolására szolgáló kikötői infrastruktúra-létesítményekre, továbbá az ukrán hadsereg ellátására szánt üzemanyagokat és kenőanyagokat tároló tartályokra.

A tájékoztatás értelmében Odessza városban

megsemmisült a Nova Posta cég logisztikai központja,

amelyet az orosz védelmi tárca szerint katonai rendeltetésű rakományok tárolására használtak, valamint Kovalivka településen a Neptun partvédelmi rakétarendszer egyik ütege.