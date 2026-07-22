Ellenállási nyilatkozatot adott ki a Fidesz

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 22. 08:08

A német és a szovjet megszállással ránk kényszerített diktatúrák évtizedei után 1990-ben a magyar nép kivívta a szabadságot, és megteremtette a demokratikus jogállamot.

A hatodik szabadon választott országgyűlés 2011-ben elfogadta Magyarország Alaptörvényét, ezzel lezárta a rendszerváltás átmeneti korszakát, kiépítette a nemzeti szuverenitás garanciáit, megteremtette a demokratikus jogállam alapjait, és elindította Magyarországot a felemelkedés útján.

A 2026-os választások után a Tisza Párt megváltoztatta Magyarország alkotmányos rendszerét. Az Alaptörvény 17. módosítása után Magyarország többé nem demokratikus jogállam.

Újra az önkényuralom korszaka köszöntött Magyarországra.

A választójog korlátozásával megszűnt a politikai verseny, és ezzel véget ért a demokrácia. A köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróság elnökét eltávolították, ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, a fékeket és ellensúlyokat kiiktatták, a jogállamiságot fölszámolták.

Az így létrehozott új politikai rendszer

illegitim, mert az Alaptörvény durva sérelmével hozták létre,

és mert célja a hatalom kizárólagos birtoklása. A Fidesz az új önkényuralmi rendszert elutasítja. Az elmozdított tisztségviselők helyére állított személyek megválasztásában nem veszünk részt. A demokratikus jogállam helyreállítása után döntéseiket felülvizsgáljuk.

Az önkénnyel szemben minden állampolgárnak jogában áll fellépni. A Fidesz ezért nemcsak a kormány, de az új politikai rendszer ellenfele is lesz.

A hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközt igénybe vesz.

A mai naptól az a küldetésünk, hogy helyreállítsuk a demokratikus jogállamot. Az önkényuralmi rendszer áldozatait megsegítjük. A Tisza-kormány által elkövetett jogsértéseket nyilvántartjuk. A demokratikus jogállam visszaállítása után

az áldozatoknak és a károsultaknak megadjuk az őket megillető jóvátételt.

A biztos, nyugodt polgári élet helyreállítása érdekében támogatunk mindenkit, aki az önkényuralommal szemben, a szabadság mellett felemeli a hangját, másokkal összefogva fellép, és kiáll a demokratikus jogállam helyreállításáért. Senki sem veheti el a magyarok szabad, biztonságos, nyugodt élethez és boldoguláshoz való jogát.

Minél többen és

minél bátrabban emeljük fel a hangunkat,

annál hamarabb ér véget a mai ámokfutás, és visszatérhetünk a Tisza Párt uralma miatt megszakadt békés, biztonságos és szabad magyar élethez. Úgy legyen!

Kiadó: FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség