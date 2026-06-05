Az európai uniós migrációs paktum és az új miniszterelnök ellen tüntettek Budapesten
Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők jobboldali influenszerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten.
A tüntetők - akik többek között
"kitartásra" biztatták Sulyok Tamás köztársasági elnököt és Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették
- a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre, az Országház elé vonultak.
Az Alkotmány utcában a Miniszterelnökségnek helyet adó épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tiszás politikus, köztük Tarr Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő.
A kormányfő integetett a tömegnek és nemzeti színű zászlót lengetett, amire
a demonstrálók a "hazaáruló" rigmus skandálásával reagáltak.
A szervezők - Elizabeth-Magyar Valóság, Tiba Dorina, Karácson Zoltán, Schauer Viktor és Pityinger László (Dopeman) - pártpolitikától mentes rendezvényként hirdették meg az eseményt. A Facebookon azt írták: "eljött az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Ez most nem a csend ideje. Nem a félrenézésé. Hanem az, amikor kiállunk azért, amit fontosnak tartunk. Mi most azért vonulunk utcára, mert
hisszük, hogy Magyarország jövőjéről a magyar embereknek is hallatszania kell".
A demonstráción a szónokok azt hangoztatták, hogy a magyar kormány 6000 milliárd forintért, vagyis az uniós forrásokért cserébe eladta Magyarország szuverenitását, vállalta a migrációs paktum végrehajtását, aminek az lesz a következménye, hogy migránsok árasztják el Magyarországot. A magyar kormány pedig nem a magyar nemzetet, hanem Brüsszelt szolgálja - tették hozzá.