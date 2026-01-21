Óriási siker: Győztek a gazdák és a Patrióták az Európai Parlamentben!

Szerző: Gondola

2026. január 21. 16:35

A gazdák és a Patrióták megakadályozták a Mercosur-egyezményt, mely olcsó, ellenőrizetlen dél-amerikai mezőgazdasági termékek beáramlását okozná.

Az Európai Parlament szűk többséggel megszavazta, hogy az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást jogi útra tereljék, és az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerüljön. A döntést 334 igen, 324 nem és 11 tartózkodás mellett fogadták el, ami jelentős siker az európai – köztük a magyar – gazdák számára.

A bíróságnak arról kell állást foglalnia, hogy az egyezmény alkalmazható-e a tagállamok teljes ratifikációja előtt, illetve hogy korlátozza-e az EU környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi politikáit. A jogi eljárás akár másfél–két évig is eltarthat, ami késleltetheti vagy meg is akadályozhatja a megállapodás hatálybalépését.

A Mercosur-egyezmény olcsó, ellenőrizetlen dél-amerikai mezőgazdasági termékek beáramlását okozná, ami súlyosan veszélyeztetné az európai termelőket.

A jogi fellépést főként Magyarország és Franciaország támogatta, míg Németország és Spanyolország az egyezmény mellett érvelt gazdasági és geopolitikai okokból.

Politikailag is figyelemre méltó, hogy a Tisza Párt EP-képviselői is megszavazták az indítványt, saját megfogalmazásuk szerint a magyar gazdák védelmében.