Putyin felemás módon dicséri Trump békecsomagját

A verbális térben (is) zajlik az orosz ukrán háború. Trump elnök friss javaslatcsomagját egyik háborúzó fél sem akarja direktben elutasítani, mert nem szeretnék elveszíteni az USA-elnök támogatását. De világos, hogy egyik félnek sem felel meg az amerikai kezdeményezés.

Donald Trump amerikai elnök 28 pontos béketerve az ukrajnai konfliktus végleges rendezésének alapjául szolgálhat, de annak tartalmát Oroszországgal nem vitatták meg - jelentette ki Vlagyimir Putyin államfő az orosz biztonsági tanács péntek esti tanácskozásán.

Putyin elmondta, hogy az orosz és az amerikai fél már az alaszkai csúcstalálkozó előtt megvitatta Trumpnak az ukrajnai rendezésre vonatkozó békekezdeményezéseit, amelyeken Anchorage után javítottak.

Mint mondta, a konkrét új szövegről Oroszországgal nem tárgyaltak, feltételezése szerint azért nem, mert az Egyesült Államoknak nem sikerült elérnie Ukrajna beleegyezését ehhez.

Beszámolója szerint az Egyesült Államok az ukrajnai rendezésről szóló előzetes megbeszélésen arra kérte Oroszországot, hogy legyen rugalmas, és Moszkva megerősítette, hogy hajlandó erre.

Az orosz vezető hangoztatta: az ukrán vezetés szövetségeseivel együtt valószínűleg abban az illúzióban ringatja magát, hogy stratégiai vereséget tud mérni Oroszországra.

Arra figyelmeztetett, hogy Kupjanszk város orosz elfoglalásának esete más frontszakaszokon is megismétlődhet, és az orosz hadsereg továbbra is azon lesz, hogy elérje céljait. Mindazonáltal ismét hangsúlyozta, hogy Oroszország kész a békés rendezésre.

"Összességében ez (a háború alakulása) megfelel nekünk, mert a különleges hadművelet céljait fegyveres küzdelemben el tudjuk vele érni. De készek vagyunk béketárgyalásokra is, a problémák békés megoldására, azonban ehhez természetesen a javasolt terv minden részletének érdemi megvitatása szükséges. Erre készek vagyunk" - mondta Putyin.

Kitért arra, hogy noha Kijev ennek az ellenkezőjét állította, Kupjanszk gyakorlatilag már november 4-ére orosz kézre került. Hangot adott azon feltételezésének, hogy az ukrán vezetésnek vagy nincs objektív információja a harctéri helyzetről, vagy képtelen objektív módon értékelni azt.

