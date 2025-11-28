A Ramsari Egyezményt aláíró városok polgármesterei találkoznak Tatán

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 28. 15:06

A nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekkel rendelkező, a Ramsari Egyezményt aláíró városok polgármestereinek negyedik találkozója kezdődött pénteken Tatán, az előadások és a kerekasztal-beszélgetések mellett a résztvevők ellátogatnak a vadlúd sokadalomra, amikor az Öreg-tavon ötvenezer madár mozgása figyelhető meg.

Ramsari hagyományok és jövőbe mutató természet-helyreállítási programok

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntőjében elmondta, hogy a vizes élőhelyeket védő Ramsari Egyezmény a modern nemzetközi természetvédelmi egyezmények közül a legrégebbi, 1971-ben írták alá az iráni Ramsar városában. Hozzátette, Magyarország 1979-ben csatlakozott az egyezményhez, és azóta 29 területet jelölt ki ramsari területként, ezzel lefedve az ország közel három százalékát; ezek között egyedi helyet foglalnak el a Tatai-tavak, amelynek védelmét kezdetektől fogva Tata városa biztosítja.

Csoda a tatai Öreg-tavon

Semjén Zsolt kiemelte, az Európai Unió 2024-ben megalkotott természet-helyreállítási rendelete lehetőség arra, hogy lépéseket tegyünk a klíma-adaptáció, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás fenntarthatóbbá tétele érdekében.

A miniszterelnök-helyettes elmondta, európai uniós társfinanszírozással, a nemzeti parki igazgatóságok kivitelezésében 60 élőhely-rekonstrukciós projekt valósul meg a 2021-2027-es költségvetési időszak során, amelyek révén 73 ezer hektáron javítják a természetközeli élőhelyek állapotát.

Michl József: az Öreg-tó kivételes szerepe emelte Tatát a ramsari városok közé

Michl József (Fidesz-KDNP), Tata polgármestere közölte: Magyarországon egyedüliként települése rendelkezik a "ramsari város" címmel. A tatai pályázat az Öreg-tó madárvonulásban betöltött szerepét, és e nemzetközi viszonylatban is egyedülálló szerep megőrzéséért kifejtett helyi tevékenységet hangsúlyozza - tette hozzá.

A tatai vadlúd sokadalom az Öreg-tavat, valamint az ott zajló egyedülálló vadlúdvonulást állítja középpontba. Az Európa hidegebb vidékeiről érkező több tízezer vadlúd mozgásának megfigyelése köré épülő esemény az elmúlt 25 év alatt Magyarország legnépszerűbb, leglátogatottabb természetvédelmi fesztiválja lett - emelte ki a polgármester.

Globális együttműködés a vizes élőhelyekért: 15 ország delegációi érkeztek Tatára

A ramsari egyezmény 174 országot tömörít. Első alkalommal 2017-ben hirdették meg a ramsari város pályázatot, melyre Magyarország Tatát akkreditálta. 2018-ban 18 városnak ítélték oda a kitüntető címet, a nemzetközi egyezmény rangos elismerésében akkor Tata mellett 6 kínai, 4 francia, 4 dél-koreai, valamint 1-1 madagaszkári, Sri Lanka-i és tunéziai város részesült.

A tatai találkozóra 15 ország 25 városának delegációja, valamint további számos ország, illetve nemzetközi szervezet szakértője érkezett, összesen mintegy 200-an lesznek jelen a világ minden tájáról.

Fotók: Tata Város Önkormányzata