Rétvári Bence: az egészségben eltöltött évek számában lehagytuk Németországot, Ausztriát, Finnországot és Hollandiát is

Szerző: Gondola

2026. április 7. 19:36

Rétvári Bence: Magyarország elérte az EU-átlagot az egészségben eltöltött évek számában: 62,6 év. Javult az ellátás, nőtt az orvosok száma, új rendelők és tüdőgondozó épült.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a csepeli tüdőgondozó átadásán beszélt arról, hogy Magyarország elérte az Európai Unió átlagát az egészségben eltöltött évek számában, ami jelenleg 62,6 év.

Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek során az átlagos életkor 2,5 évvel nőtt, de a legnagyobb előrelépés az egészségesen eltöltött évek számában történt, és Magyarország ezzel 16 uniós országgal előzi meg többek között Lengyelországot, Csehországot, Németországot és Ausztriát.

Rétvári kiemelte az Egészséges Budapest Program (EBP) eredményeit, amelyben összesen 140 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések a fővárosban: 74 milliárd forint eszközbeszerzésre, 60 milliárd forint pedig épületfelújításokra ment. Országszerte 55 rendelőt újítottak fel, és 23 teljesen új rendelőt építettek. A fejlesztések hatására a sebészeti ellátás színvonala is jelentősen javult: míg 15 éve 300 egynapos sebészeti beavatkozás történt, ma már 800.

Az államtitkár az orvosbéremelés eredményeire is felhívta a figyelmet: hat év alatt az átlagos orvosbér 300 ezer forintról 2,2 millió forintra nőtt, így ma körülbelül kilencezerrel több orvos dolgozik Magyarországon, mint 15 évvel ezelőtt. A fiatal, pályakezdő orvosok száma meghaladja a nyugdíjhoz közeli kollégákét, ami azt mutatja, hogy az egészségügyi szektorban a fiatal generáció kerül túlsúlyba.

Király Nóra országgyűlési képviselő hangsúlyozta az önkormányzat és a képviselő közötti együttműködés fontosságát, amely Csepel folyamatos fejlődését segíti. Az elmúlt év eredményei között kiemelte a Kossuth Lajos utcai és a Vénusz utcai új rendelőket, a megváltozott munkaképességűek támogatását, a Királyerdő városrészben épült kisboltot, az áldozatsegítő pont létrehozását a rendőrség épületében, a Csepel Művek tervét, valamint az „Egészséges utcák” programból származó több száz millió forint támogatást. Emellett számos közösségi programot valósítottak meg, például a Fiatal Családosok Klubjával.

Borbély Lénárd polgármester elmondta, hogy az elmúlt években Csepel három ütemben összesen 3,5 milliárd forint támogatást kapott az Egészséges Budapest Program keretében, az önkormányzat további több száz millió forinttal egészítette ki az összeget. Ennek eredményeként valósultak meg az egynapos sebészetek, a felújított rendelők, a hatpraxisos belvárosi rendelő, valamint a most átadott csepeli tüdőgondozó épülete.

Az új tüdőgondozóban tüdőgyógyászati szakrendelés, tüdőszűrő állomás, gyermekpulmonológia és gyermek fül-orr-gégészet kapott helyet, továbbá egy új laborpontot is kialakítottak vérvételi lehetőséggel. A polgármester külön köszönetet mondott Király Nóra közbenjárásáért, amely lehetővé tette az épület határidőn túli átadását, valamint a kormány 3,5 milliárd forintos támogatásáért.

Ez a fejlesztési sorozat és a növekvő egészségügyi kapacitás hozzájárul Magyarország egészségben eltöltött éveinek növeléséhez, javítva az ellátás minőségét, a fiatal orvosok számát, és a lakosság hozzáférését a korszerű egészségügyi szolgáltatásokhoz.