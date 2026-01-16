Rétvári Bence: működött a katasztrófavédelem és a rendőrség rendszere

Szerző: MTI

2026. január 16. 07:48

A pénteken átadott tíz gépjármű 3,1 milliárd forintba került, és idén még húsz ilyen tűzoltóautó érkezik a szervezethez, a következő években pedig további huszonhat - mondta el Rétvári Bence.

Az elmúlt hetekben bebizonyosodott, hogy működött a katasztrófavédelem és a rendőrség rendszere, a magyar emberek biztonságban érezhették magukat - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Budapesten.

Rétvári Bence a katasztrófavédelemhez érkezett tíz új tűzoltóautó átadásán - megköszönve a szervezet munkáját - azt mondta,

mindenki a hivatásának legmagasabb szintjén látta el feladatát.

Ismertetése szerint a katasztrófavédelem munkatársai az extrém időjárási viszonyokban 1256 alkalommal segítettek: 730-szor közúton, 77-szer kidőlt fához és 449 esetben egyéb mentési, veszélyelhárítási munkákhoz riasztották őket.

Az államtitkár kitért arra, hogy 2010 óta "a biztonságra fordítható" forrásokat megnégyszerezték, így 378 százaléka ma a költségvetési keret annak, ami tizenöt évvel ezelőtt volt.

Kitért arra is, hogy az elmúlt években

számtalan új, modern eszközt és gépkocsit kapott a katasztrófavédelem,

valamint a laktanyafelújítások és az informatikai rendszer fejlesztése is segítette a katasztrófavédők munkáját.

Bejelentette: a gépjárműmegújító program keretében 56 új, korszerű tűzoltóautó érkezik a katasztrófavédelemhez.

Az államtitkár kitért arra, hogy a katasztrófavédelem arra jogosult munkatársai is

megkapják a hathavi fegyverpénzt.

Címkép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (elöl, j), mögötte Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója (j) a katasztrófavédelemhez érkezett tíz új tűzoltóautó átadásán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság budapesti Mogyoródi úti épületénél 2026. január 16-án. A most átadott tíz gépjármű 3,1 milliárd forintba került, és idén még húsz ilyen tűzoltóautó érkezik a szervezethez, a következő években pedig további huszonhat. MTI/Kocsis Zoltán