Semjén Zsolt: Generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség

Szerző: kdnp.hu
2026. április 24. 23:09
"...benyújtottam lemondásomat a párt elnöki tisztségéről, amit az Országos Elnökség titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadott el" - fogalmazott Semjén Zsolt.

Ma összeült a KDNP Országos Elnöksége – tudatta közösségi oldalán pénteken Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Hozzáfűzte: a választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás. „Ezért

benyújtottam lemondásomat a párt elnöki tisztségéről, amit az Országos Elnökség titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadott el.

Ugyanakkor meggyőződésem, hogy generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség. Ezért megfelelő időpontban megtartjuk a teljes tisztújítást. Jelen szolgálatomat addig vállaltam. Cum Deo pro Patria et Libertate!” – írta a KDNP elnöke.

Fénykép:  Miniszterelnökség/Botár Gergely

