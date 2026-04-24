Semjén Zsolt: Generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség
Szerző: kdnp.hu
2026. április 24. 23:09
Ma összeült a KDNP Országos Elnöksége – tudatta közösségi oldalán pénteken Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Hozzáfűzte: a választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás. „Ezért
benyújtottam lemondásomat a párt elnöki tisztségéről, amit az Országos Elnökség titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadott el.
Ugyanakkor meggyőződésem, hogy generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség. Ezért megfelelő időpontban megtartjuk a teljes tisztújítást. Jelen szolgálatomat addig vállaltam. Cum Deo pro Patria et Libertate!” – írta a KDNP elnöke.
Fénykép: Miniszterelnökség/Botár Gergely
