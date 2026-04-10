Szerző: Gondola

2026. április 10. 13:06

Seszták Miklós: Magyarország energiaellátása nem kampánykérdés! Ideje, hogy ezt Brüsszel és Kijev is belássa!

Seszták Miklós, Kisvárda és térsége kereszténydemokrata országgyűlési képviselője a Facebook-oldalára feltöltött videójában hangsúlyozza:

Hazánk energiabiztonsága szent és sérthetetlen, ez nem lehet sem kampánytéma, sem politikai játszmák eszköze.

Ezt Brüsszelnek és Kijevnek is meg kellene értenie, miután Szerbiában robbanószerekkel próbáltak támadást intézni a Magyarországot ellátó Török Áramlat gázvezeték ellen, amit a szerb hatóságok sikeresen megakadályoztak.

Orbán Viktor miniszterelnök a helyszínen győződött meg a vezeték magyar szakaszának megerősített katonai védelméről, mert miközben Európát energiaválság fenyegeti, Brüsszel és Kijev továbbra is a magyar családok biztonságát veszélyeztetve próbál leválasztani minket az olcsó energiáról.

A nemzeti kormány álláspontja rendíthetetlen: mindenáron megvédjük Magyarország energiabiztonságát, az olcsó energiát és a magyar családok ellátását!

Nekik Ukrajna, nekünk Magyarország az első! Április 12-én a Fidesz-KDNP a biztos választás!

Ukrajnának meg kell értenie: Magyarország energiabiztonsága nem játék! Meg fogjuk védeni hazánk energiaellátását és nemzeti érdekeinket! – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. Hangsúlyozta:

Ukrajna folyamatosan támadja az energiaellátásunkat, ahogy tette az Északi Áramlat és a Barátság vezeték esetében is, ami komoly fenyegetést jelent.

A kormány ezért elrendelte a vezeték katonai védelmét, mert ahogy a miniszterelnök is kimondta: Kijev törekvései életveszélyt jelentenek Magyarország számára.

A brüsszeli szankciókat fel kell függeszteni, az ukrán olajblokádot le kell törni, a Tisza energiatervét pedig meg kell akadályozni! A magyar családok védelme érdekében azonnali cselekvésre van szükség az energiaválságban.

Miközben Európát az iráni háború miatt újabb energiaválság fenyegeti, Brüsszel és Kijev felelőtlen politikája – a szankciók és az olajblokád – közvetlenül veszélyezteti a magyar ellátásbiztonságot. A Tisza Párt mindehhez asszisztálna, eltörölve a rezsicsökkentést és kiszolgáltatva a magyar családokat a háborús áraknak. A Tisza Párt tervei és a brüsszeli elvárások teljesítése egyenes utat jelentenek a triplájára emelkedő rezsihez és az ezer forintos benzinárhoz, ami minden magyar családnak évente milliós terhet róna a nyakába. Csak a nemzeti kormány tud nemet mondani Brüsszelnek, és megvédeni a magyarok pénzét és az ország biztonságát!