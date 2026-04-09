"Egy brancs maguk, ne is tagadja!" - Így szúrt oda Rétvári Bence az ismét lebukott Tisza-vezérnek

Szerző: Gondola

2026. április 9. 16:06

A KDNP-s belügyminiszter-helyettes nagyon frappánsan és elegánsan osztotta ki az állandó hazugságaiba belegabalyodó Tisza-szektavezért. Gyurcsány, Őszöd és A tanú c. film is előkerült.

Zseniális videót töltött fel a Facebook-oldalára Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes, Vác és térsége KDNP-s országgyűlési képviselője.

A hazugságok sorozatával lebukott Tisza-vezért talán még sosem szembesítették így a saját valódi természetével.

A videó első snittje Magyar Péter ma reggel nyilvánosságra került beszéde, amelyben „G*ci nagy háborúról" beszél, miközben eddig váltig tagadta, hogy akár a brüsszeli vezetés (gazdái), akár ő háborúban gondolkodna. A következő snitt épp ezzel szembesíti a szélkakas Tisza-vezért, hiszen ő maga mondta egy kampánygyűlésen: „Ki hiszi el azt a marhaságot, hogy az európaiak háborút akarnak?" Nos, ezek szerint például ő maga...

A harmadik snitt Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét idézi meg: „Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz" – utalva a mai lebukás feltűnő hasonlóságára a balatonőszödi eseményekkel.

Az utolsó snittben a videó A tanú című film ikonikus jelenetét idézi meg ironikusan, amelyben a börtönőr azt vágja Pelikán gátőr fejéhez: „ Egy brancs maguk, ne is tagadja!"

A legjobb az egész videót egyben megnézni, kevesebb mint egy perc az egész: