Süli János: Orbán Viktorral marad a rezsivédelem és a nemzeti érdekek politikája

Szerző: Gondola

2026. április 9. 15:36

Süli János KDNP-s képviselő szerint Magyarország nem enged Brüsszelnek, marad az üzemanyagár-védelem, és a kormány továbbra is a nemzeti érdekeket képviseli.

Süli János, a paksi erőmű bővítéséért felelős korábbi tárca nélküli miniszter, Paks és térsége kereszténydemokrata országgyűlési képviselője a Facebook-oldalára feltöltött videóban fejtette ki, hogy a brüsszeli bizottság már az ünnepek előtt is egy új követeléssel állt elő, hogy az ársapkát a benzinre és a dízel üzemanyagra vonatkozóan a magyar kormányfő törölje el.

A miniszterelnök úr levélben erősítette meg a brüsszeli bizottság felé, hogy ezt a szándékunkat fönntartjuk, tehát Magyarországon magyar állampolgárok részére magyar fuvarozók, magyar személyautó tulajdonosoknak ez a kedvezményes védett ár fönnmarad, és a külföldiek egyelőre ezt nem vehetik igénybe – fejtette ki.

Az energetikai ügyekben jártas KDNP-s politikus J.D. Vance amerikai alelnök látogatását is kommentálta: szerinte ez megerősítette azt a politikát, amit Magyarország Európában egyedül képvisel a migrációval, a genderrel, illetve az ukrán háborúval kapcsolatos kérdésekben. Hangsúlyozta, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is kimondta, hogy minden megválasztott vezetőnek elsősorban az a feladata, hogy a megválasztott emberek érdekeit képviselje.



Úgy gondoljuk, hogy a nemzetállamok kérdésében létkérdés, hogy mindig azokat az érdekeket kell maximálisan képviselni, amit a választók akarata tükröz – szögezte le az országgyűlési képviselő, volt miniszter. Ezt a politikai kultúrát Magyarországon Orbán Viktor képviseli.