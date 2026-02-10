Soltész Miklós: Ahol a hit megvan, ahol az egyházaink erősebbek, ott a magyar megmaradás is erősebb

Szerző: Gondola

2026. február 10. 12:05

Ahol a hit megvan, ahol az egyházaink erősebbek, ott a magyar megmaradás is erősebb. Soltész Miklós egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős államtitkár a Demokratának adott interjút.

Soltész Miklós egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős államtitkár a Demokratának adott interjúban hangsúlyozta:

a kereszténység alapvető szerepet játszik a magyar nemzeti megmaradásban, ezért a kormány kiemelten támogatja az egyházakat és az egyházi közösségeket.

Az elmúlt másfél évtizedben a Kárpát-medencében mintegy 4000 templom újult meg, ebből 200 új épült, valamint jelentős fejlesztések történtek egyházi óvodákban, iskolákban, szociális és egészségügyi intézményekben, így elmondható, hogy ez a terület „aranykorát” éli.

A csökkenő népszámlálási vallási adatokkal kapcsolatban felhívja a figyelmet a módszertani különbségekre, és úgy véli, a valós egyházi kötődés erősebb, mint amit a számok mutatnak. Az államtitkár bízik abban, hogy Nyugat-Európához hasonlóan Magyarországon is elindulhat egy fiatalokat érintő vallási megújulás.

Európát viszont bírálja a templomok funkcióváltása és a nihilista, ateista irányzatok miatt, miközben hangsúlyozza: Magyarország ezzel szemben templomépítési és -felújítási politikát folytat.

A kormány családpolitikáját keresztény értékrenddel összhangban állónak tartja, példaként említi az abortuszok számának csökkenését, a házasságkötések növekedését és a családtámogatásokat.

Politikai kérdésekben az államtitkár élesen bírálja az ellenzéket és Brüsszelt, háborúpárti politikát és megszorításokat tart valószínűnek a kormányváltás esetén, míg a jelenlegi kormány békepárti és nemzeti érdekeket képviselő kipróbált, bizonyított hozzáállását hangsúlyozza.

A nemzetiségi politikáról Soltész Miklós elmondja: 2010 óta jelentősen bővült a nemzetiségi intézményrendszer és támogatás, miközben hangsúlyozza, hogy a határon túli magyarokat érő sérelmek – különösen a Beneš-dekrétumok – elfogadhatatlanok. Ugyanakkor kijelenti: ezek nem befolyásolják a magyarországi nemzetiségek jogait és támogatását, amelyeket a kormány továbbra is fenntart és erősít.