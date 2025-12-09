Megújult Székelyszentkirály 230 éves temploma

Szerző: Gondola

2025. december 9. 06:35

Székelyszentkirályon tartották vasárnap a felújított Szent István-templom átadási ünnepségét, ahol Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a közösség példás összefogását és a hit megőrzésének fontosságát hangsúlyozta.

Székelyszentkirályon tartották vasárnap a felújított Szent István-templom átadási ünnepségét, ahol Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a közösség példás összefogását és a hit megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. A rendezvényen – amelyen nagy számban vettek részt helyiek, családok és gyerekek – a kereszténydemokrata politikus elmondta:

a magyar kormány kiemelt célja, hogy erősítse a külhoni magyarok családba, nemzetbe és kereszténységbe vetett hitét, mert ez alapvető feltétele a megmaradásuknak.

Mint fogalmazott, a Székelyföldön tett látogatásai során azt tapasztalta, hogy ezek az értékek ma is élő, megtartó erőt jelentenek.

Az államtitkár külön kiemelte a székelyszentkirályi közösség kitartását, amely szerinte példaként szolgálhatna Európa más országai számára is. Úgy fogalmazott: Európa keresztény gyökerei adják a kontinens erejét, és a kereszténységhez való visszatalálás nemcsak lelki értelemben lenne fontos, hanem a béke megteremtésében is szerepet játszhatna. Beszédében emlékeztetett arra is, hogy a település története a hitből fakadó bizalomról tanúskodik: a templomot több mint 200 éve építették fel, majd a második világháború idején, 1943-ban székelykaput emeltek a hozzá vezető úton – mindez a közösség jövőbe vetett hitének jele.

Az államtitkár arra biztatta a híveket, hogy erősítsék családi és nemzeti kötődésüket, valamint Krisztus tanításához való ragaszkodásukat. Példaként Szent István királyt említette, aki fia, Szent Imre halála után is rendíthetetlen hitével a Szűzanya oltalmába ajánlotta az országot.

A politikus köszönetet mondott az egyháztanácsnak, a falu vezetőinek és mindazoknak, akik segítették a templom megújulását, és arra kérte őket, hogy a keresztény hitet és a hazaszeretetet adják tovább gyermekeiknek is.

Zárszavában az államtitkár arról biztosította a jelenlévőket, hogy a magyar kormány a jövőben is támogatja a külhoni magyar közösségeket. Kiemelte: századokon átívelő kitartásuk és hűségük bizonyítja, milyen erős ez a közösség, és reményét fejezte ki, hogy a most ott lévő gyermekek felnőve ugyanígy megtöltik majd a templom karzatait. „Isten áldja Önöket!” – zárta székelyszentkirályi köszöntőjét.