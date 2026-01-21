Surján László: A méregzöldek lukra futottak

Szerző: Gondola

2026. január 21. 13:06

Ennek részeként létrejött az M1E kategória a 4,2 méternél rövidebb városi elektromos járművek számára, amelyek után a gyártók „szuperkrediteket” kapnak a CO₂-flottaátlag számításnál, amennyiben a jármű hozzáadott értékének legalább 60 százaléka az Európai Gazdasági Térségen belül keletkezik. A módosítás célja az európai munkahelyek védelme és a helyi akkumulátorgyártás ösztönzése, miközben a gyártók nagy megkönnyebbüléssel fogadták a döntést, mivel lehetőséget ad a stratégiai tervezésre és nem kényszeríti kizárólag az akkumulátoros elektromos hajtást. Az Európai Bizottság 2025 végén jelentős módosításokat vezetett be az autógyártók számára a zöld átállás szabályozásában, felismerve, hogy a korábbi, túl gyors és egységesen erőltetett zöldítési politika nem illeszkedett a piac igényeihez, a technológiai fejlődéshez és a fogyasztói szokásokhoz – írja Surján László volt népjóléti miniszter, a KDNP korábbi elnöke, az Európai Parlament volt alelnöke az MKDSZ honlapján megjelent cikkében.Ennek részeként létrejött az M1E kategória a 4,2 méternél rövidebb városi elektromos járművek számára, amelyek után a gyártók „szuperkrediteket” kapnak a CO₂-flottaátlag számításnál, amennyiben a jármű hozzáadott értékének legalább 60 százaléka az Európai Gazdasági Térségen belül keletkezik. A módosítás célja az európai munkahelyek védelme és a helyi akkumulátorgyártás ösztönzése, miközben a gyártók nagy megkönnyebbüléssel fogadták a döntést, mivel lehetőséget ad a stratégiai tervezésre és nem kényszeríti kizárólag az akkumulátoros elektromos hajtást.

A cikk szerint még kérdéses, hogy az EU hogyan kezeli a változtatás hatásait a további klímavédelmi szabályozásokban, illetve a politikai koalíciókban, de a módosítás az európai autóipar versenyképessége szempontjából egy „józan” lépésnek tekinthető, amely megerősíti, hogy a túl szigorú szabályozás helyett rugalmasabb, piacbarát megközelítésre van szükség.