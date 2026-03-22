Szijjártó Péter: Kijevnek sorskérdés, hogy a Tisza Párt nyerje a választást

Szerző: MTI

2026. március 22. 15:05

Noha Ukrajnát -jelenleg olyan elnök vezeti, akinek már rég lejárt a mandátuma, választásokat kellene nűluk tartani. A kijevi politika azonban nem az ukrajniai választások megtartásán ügyködik, hanem a magyar választások átláthatósága miatt aggódik.

Az ukránok számára sorskérdés, hogy a Tisza Párt nyerje a választást - közölte a külgazdasági és külügyminiszter az MTI-vel, az ukrán külügyi szóvivő Heorhij Tikhij interjújában elhangzottakra reagálva.

Szijjártó Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán Külügyminisztérium nyilatkozata szerint aggódnak a magyar parlamenti választás átláthatóságáért, és szívesen küldenének megfigyelőket, ukrán megfigyelőket a magyar választásokra.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint

az ukránok nem az átláthatóság miatt aggódnak

igazából, hanem azért, mert látják, hogy mi a helyzet Magyarországon. Látják a tömeget Orbán Viktor vidéki nagyvárosokban tartott gyűlésein, látták a történelmi tömeget a Békemeneten, és valószínűleg most már képesek voltak arra, hogy feldolgozzák a korábbi két időközi önkormányzati választás eredményét, amelyet mindkét esetben "bravúrosan megnyertünk" - mondta. A helyzet az, hogy

továbbra is folytatódik a nagyon durva ukrán beavatkozás a magyar választásba

- jelentette ki Szijjártó Péter.

A miniszter egyúttal kiemelte:

az ukránok számára sorskérdés, hogy a Tisza Párt nyerje a választást,

mert tudják, hogy ha a Tisza Párt nyer, akkor jöhetnek ők az Európai Unióba, Magyarország megy a háborúba, és a magyar emberek pénzét is vihetik az ukránok.

Hozzátette: ráadásul, a Tisza Párt egészen biztosan nem fog harcolni az olcsó orosz energiáért, márpedig ha nincs olcsó orosz energia, akkor mindenkinek a rezsiköltsége a jelenlegi háromszorosára fog növekedni. Ezt nem szabad engedni - szögezte le a miniszter.

Rámutatott, a parlamenti választás tétjei között szerepel az is, hogy Magyarországon marad-e az olcsó energia, marad-e a rezsicsökkentés, vagy a mostani rezsiköltségek háromszorosát kell majd fizetniük a családoknak.

"Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy fejezzék be a beavatkozást a magyar választási folyamatba, hagyják a döntést a magyar emberekre. Magyarország a magyarok országa, amelynek jövőjéről csak mi, a magyarok dönthetünk. Április 12-én legyünk ott mindannyian!" - fogalmazott Szijjártó Péter a hangüzenetében.