Törcsi Péter: A Tisza Párt nem választási győzelemre, hanem puccskísérletre készül

Szerző: Gondola

2026. április 10. 10:43

Törcsi Péter elemzése szerint a Tisza Párt külföldi támogatással készül destabilizálni a választást, amit csak egy erős kormánypárti győzelem akadályozhat meg.

Törcsi Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója szerint a Tisza párt és vezetője, Magyar Péter nem pusztán választási győzelemre törekszik, hanem egy külföldről szervezett és finanszírozott politikai akcióra, „puccskísérletre”.

Kiemeli a müncheni találkozót, ahol Magyar Péter európai vezetőkkel és vélhetően Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is egyeztetett, akik politikai és pénzügyi támogatást ígértek egy esetleges kormányváltás esetére. Hangsúlyozza:

Az ellenzék nyilvánvalóan külső érdekeket, ukrán, brüsszeli és globális gazdasági szempontokat képvisel.

Bejegyzésében hangsúlyt kap az energiapolitika is: nemzetközi energiacégek és szakértők bevonásával az ellenzék megszüntetné az orosz energiafüggést, ami magasabb rezsiárakhoz és gazdasági kockázatokhoz vezetne. Emellett azt is állítja, hogy a nemzetközi és hazai médiában megjelenő kritikus hangok mögött külföldi finanszírozás és politikai befolyás áll.

Az elemzés kitér arra is, hogy az ellenzék megpróbálja megingatni az állami intézményekbe vetett bizalmat, például kiszivárogtatásokkal vagy belső információk felhasználásával. Ezzel párhuzamosan a közösségi médiában szervezett, agresszív és manipulált kommunikációs kampányok zajlanak.

A közvélemény-kutatások Törcsi szerint szándékosan torzítanak a Tisza javára, hogy egy esetleges választási vereség után „csalás” narratívát lehessen felépíteni. A választás napjára pedig provokációkat és feszültségkeltést vetít előre, beleértve utcai megmozdulások lehetőségét is.