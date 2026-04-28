Orbán Viktor mellé kell egy magyar Charlie Kirk is
Szerző: Békés János
2026. április 28. 11:34
A választási eredmény két különböző generációról, kultúráról és köztük egy igencsak vaskos „ontológiai” törésvonalról is szól. Míg Orbán Viktor képes lehet megszólítani és újjászervezni a 40 év feletti jobboldaliakat, a fiataloknak érzésem szerint egy Charlie Kirk-szerű influenszerre lenne szükségük, aki valóban az ő nyelvükön beszél.
Harrach Péter leköszönő KDNP-s országgyűlési képviselő, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke írt arról nemrég, hogy a nemzeti-keresztény oldal választási vereségének hátterében – sok más politikai és társadalmi változás mellett – egy generációs-kulturális törésvonal húzódik meg.
Bár elsőre ez talán sokak szemében leegyszerűsítésnek tűnhet (a korábban nem szavazó fiatalok kb. fél milliós tömegükkel valóban a mérleg nyelve lehettek), valójában elég megnéznünk a két politikai tábor vezetőjét, hogy megértsük ennek a törésvonalnak a jelentőségét.
Orbán Viktor kétségtelenül komoly ember, a szavainak súlya van (talán azért is, mert nem váltogatja az álláspontját folyamatosan). Emellett puritán és szellemi horizontja széles – ennek szimbóluma az ellenzék által túlmisztifikált Karmelita kolostor, ami valójában egy nagyon is visszafogott miniszterelnöki hivatal szűk ablakokkal, kis méretű irodákkal és udvarral, fehér falakkal (tessenek képeket nézni róla). Elvi alapokon álló és szókimondó – ebből fakad hajthatatlansága a nemzetközi fórumokon, ami a patrióták szemében példaképpé tette, másokkal (az európai baloldallal, a Néppárttal és a Bizottsággal) viszont igencsak kiélezte a viszonyt. Mindenekelőtt Orbán Viktor az az ember, akinek mondja magát: hosszú utat tett meg a szekuláris liberalizmustól a nemzeti konzervatív életszemléletig, ma már viszont – ahogy a választások utáni Patrióta-interjúban is elmondta – igazából ezzel a közösséggel érzi jól magát, akiknek szervezéséért és vezetéséért évtizedek óta teljes felelősséget vállal. Ezzel együtt kevés érzékenysége van a mai "identitáspolitikákra", az érzékenység kultuszára, ami a 21. századi oktatástól a médián át a szociális szféráig sok helyen megjelenik. Ő egy "régi vágású", harcos és karcos református ember.
Magyar Péter – bár ezt a propagandamédiája gőzerővel igyekszik elkenni – egy vaskos árulással kezdte politikai karrierjét: felesége lehallgatása, szembefordulás azzal a politikai közösségével, mely bő egy évtizedig eltartott őt – igaz, nem szolgálta ki teljes mértékben az ambícióit. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy ő is hatalmas utat tett meg, és bizonyította, hogy valóban tehetségesebb, energikusabb és hatékonyabb, mint az ellenfelei gondolták róla – más kérdés, hogy milyen irányban teszi mindezt. Potenciá(l)ját a „The Man” Instagram névvel is hangsúlyozza, ami mondjuk némileg önellentmondás (a valóban potens férfiak nem szokták ezt külön kihangsúlyozni, mert úgyis látszik rajtuk). Ez és számos jól sikerült mémje is bizonyítja, hogy ért a fiatalok nyelvén, amolyan politikus-influenszer. Politikája egyébként meglehetősen hajlékony, álláspontja folyamatosan változik (talán mindenkinek azt mondja, amit hallani szeretne), az elvi alapokot egyelőre nehéz kitapogatni, annál inkább az agresszivitást és az arroganciát. A fiatalok szemében azonban épp ez teszi őt sikeressé, nárcisztikus vonásait ők a sajátjuknak érzik, mint ahogy családi élete is hasonlít arra, amiből a nagy részük érkezik. Budaházy György úgy fogalmazott a minapi interjújában, hogy ő egy 21. századi Károlyi Mihály, akit nagy valószínűséggel a globális baloldali erők tolnak maguk előtt, a sértettségei mentén. Ennek pedig aligha lesz jó vége egy súlyos, valóban embert (The Man) próbáló geopolitikai helyzetben (vö. Trianon).