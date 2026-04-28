Orbán Viktor mellé kell egy magyar Charlie Kirk is

Szerző: Békés János

2026. április 28. 11:34

A választási eredmény két különböző generációról, kultúráról és köztük egy igencsak vaskos „ontológiai” törésvonalról is szól. Míg Orbán Viktor képes lehet megszólítani és újjászervezni a 40 év feletti jobboldaliakat, a fiataloknak érzésem szerint egy Charlie Kirk-szerű influenszerre lenne szükségük, aki valóban az ő nyelvükön beszél.