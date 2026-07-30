A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 30. 22:31

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 31. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

3 (három)

23 (huszonhárom)

34 (harmincnégy)

38 (harmincnyolc)

39 (harminckilenc)

41 (negyvenegy)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 14 darab, nyereményük egyenként 512 000 forint;

4 találatos szelvény 838 darab, nyereményük egyenként 8555 forint;

3 találatos szelvény 13 803 darab, nyereményük egyenként 3160 forint.