A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTi/Gondola
2026. július 30. 22:31
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 31. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
3 (három)
23 (huszonhárom)
34 (harmincnégy)
38 (harmincnyolc)
39 (harminckilenc)
41 (negyvenegy)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 14 darab, nyereményük egyenként 512 000 forint;
4 találatos szelvény 838 darab, nyereményük egyenként 8555 forint;
3 találatos szelvény 13 803 darab, nyereményük egyenként 3160 forint.