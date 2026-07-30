Gyöngyös, a Mátra kapuja

Szerző: Gondola

2026. július 30. 09:38

Jelentős művelődési örökséggel rendelkezik Gyöngyös, amely mátraaljai központ még Károly Róberttől kapta, és azóta folyamatosan megőrizte a városi címet. A Mátra kapujaként is emlegetik.

A hét évszázados városi múlttal büszkélkedő mátraaljai Gyöngyös nagy vendégforgalmi, borászati lehetőségekkel rendelkezik, ipari múltja elsőrorban az elektronikához és az áramtermeléshez köti. Belvárosa egészen különleges művelődési értékeket mutat föl, barokkos hangulatot áraszt.

Történelem dereng az ősi falak közt.

A barokk csoda. A sok titokzatos részletet rejtő építmény gótikus korában maga Mátyás király is többször járt a Nagytemplomban.

Fél évszázada áll a toronyház a Nyolcvanas városrész fölé magasodva. Kedvelt jellegzetességként jegyzik az itt lakók.

A Vármegyeháza, homlokán Heves vármegye címerével - bár Gyöngyös soha nem volt vármegyeszékhely.

Kossuth, akinek háza volt a városban.

Kiss Ernő aradi vértanú - Kossuth mellett.

Nepomuki Szent János-kápolna - az 1700-as évek eleje óta vigyáz a közeli hídra.

Az egykori zsinagóga - közelít a 100 éves korhoz az épület.

A Gyöngyös-patakban most csak az aszály engedte vékony ér csordogál.

Az Orczy-kert sarokbástyája a Pampuk saroknál. Pampuk Mihályt és zöldséges boltját már rég elfelejtették, nevét azonban több mint egy évszázada őrzi a közlekedési forduló.

Címkép: A Szent Korona ház árkádsora. A házban háromszor szállt meg a Szent Korona - Molnár Pál felvételei