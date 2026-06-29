Visszajött a kommunizmusból a „szerep nélküli település”
Nemcsak Erdélyben volt Ceausescu által vezérelt falurombolás: sajnos a Magyar Népköztársaságban is nekilendült a tervszerű sorvasztás. Az 1970-es évek elején megjelent az akkori párthatározatokban az egyik legpusztítóbb fogalom: a „szerep nélküli település”.
A kommunisták kiveszésre ítéltek falulakókat.
Varázsigéjük volt a központosítás: az állami forrásokat a városokra és a központi nagyközségekre összpontosították, elszegényítésre ítélve a kisebb falvakat.
Vezérelv volt a leépítés: A pártközpont főokosai által szerep nélkülinek ítélt településeken korlátozták az építkezéseket, megszűnt az iskola, az orvosi rendelő és a posta. Ez felgyorsította a lakosság menekülését.
A pártközpont a kényszerű elnéptelenítést erőltette, a kommunisták e falvak elsorvadását várták vagy segítették elő, sőt kényszerítették ki.
A civil világ már akkor, a kommunista diktatúrában elindította a nemzeti ellenállást.
Makovecz Imre szellemi vezetésével az építészek elindultak a falvakba, és művelődési házakat terveztek – majd építtettek.
A kommunista rombolást valamelyest fékezték.
Sőt egyes helyeken új kulturális felvirágzást hoztak.
Mindamellett a pártközpontnak sikerült sok fiatalt elüldözni szülőfalujából. Lakótelepi nyúlketrecekbe terelte őket, olyan szűk helyekre, amelyekben maximum két gyerek fér el, ennyi is csak feszültségek árán.
Nem csoda, hogy a népfogyás újabb lendületet kapott.
Egy kipihent alak ma az egykori kommunista rögeszméket kántálja: egy hetven négyzetméteres lakótelepi lakás sokkal kevesebb gázzal felfűthető, mint egy falusi ház.
Hetven négyzetméter…
Igen, itt a szülők mellett egy gyerek fér el. Lehet, hogy a kommunistáknak is ez volt a mögöttes céljuk…? Újra rombol a hígvelejűség. "A magyar ember" - még ez a populista kiszólás is elhangzik. Kiüríteni a falut, mert a falusi élet tele van elevenséggel, egészséggel, természetes élménnyel.
A falusi ember átéli a tavasz, a nyár, az ősz, a tél varázslatát.
A rügyezést, az érést, a szüretet és a csendes feltöltődést. Együtt lélegzik a természettel, érzi, hogy a Nap hogyan sugározza az erőt a gyümölcsnek, az eső miképpen dúsít, a szárazság mint viszi el az ígért bőséget.
Csurdítás, nótázás, fröccsözés…
A városi ember is erőre kap a falusi élményektől, ráérez a közösség erejére. Még akkor is, ha utána megy vissza a hetven négyzetméteres, könnyen felfűthető élettérbe.
Falusi ember volt az a költő, akinek imaversét tömeg énekli a magyar válogatott meccsei után a Puskásban – függetlenül attól, győztek-e vagy vesztettek a mieink.
Sok jó regényünk faluban alkottatott.
Ma a családi gazdaságok élettere a falu: talán emiatt is tüzel a düh egy-egy szűknek bizonyult koponyában. Család, mely természetközelben él, amelyből egészséges, derűs fiatalok kerülnek ki.
Ezt a világot rombolná az embertársait újfent szerep nélküliségre kárhoztató sötét indulat forralója.
Címkép: magyarfaluprogram.hu