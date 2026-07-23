A donyecki Bilicke elfoglalásáról tett bejelentést orosz forrás

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2026. július 23. 22:05

Elfoglalta Bilicke várost a donyecki régióban az orosz hadsereg, és csapást mért Odessza kikötőjének katonai célokra használt létesítményeire - közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy

1420 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel nagy hatótávolságú drónok tárolásának helyszíneit, valamint az üzemanyag- és energiaipari, illetve a közlekedési infrastruktúra létesítményeit, 17 páncélozott harcjárművet, hét irányított légibombát,

nyolc HIMARS-rakétát, továbbá 480 repülőgéptípusú drónt

és egy legénység nélküli motorcsónakot. Utóbbit a Fekete-tengeren süllyesztették el.

Több régióból jelentettek az orosz hatóságok csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az elcsatolt luhanszki régióban egy embert megöltek, négyet pedig megsebesítettek pilóta nélküli repülőszerkezetek. A Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá került részén lévő Enerhodar város piacán négy civilt sebesített meg ukrán dróntámadás.

Az elcsatolt Krím félsziget elleni éjszakai ukrán dróntámadás halálos áldozatainak száma kettőre emelkedett. Belgorod megyéből hét sebesülést jelentettek, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Herszon megyéből pedig négyet.

A kazah energiaügyi minisztérium közölte, hogy

orosz-kazah-amerikai Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) fekete-tengeri terminálján ideiglenesen felfüggesztették a rakodási műveleteket,

a hajók, a legénységek és a környezet biztonsága érdekében. A tájékoztatás szerint a CPC összes létesítménye működőképes, és készen áll az újraindítására, amint a helyzet normalizálódik.

A konzorcium korábban közölte, hogy hétfőn ismét támadás ért egy polgári tengeri tartályhajót a tengeri terminálon. Marija Zaharova, az orosz külügyi szóvivő Kijevet tette feleőssé a történtekért.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy

hazaárulás címén őrizetbe vette a luhanszki régió három lakosát, amiért Ukrajnának kémkedtek.

A szolgálat arról is kiadott egy tájékoztatót, hogy a komiföldi Pecsorában 16 évi fegyházra ítélték Ilja Vilinszkij helyi lakost, aki kísérletet tett arra, hogy csatlakozzon egy ukrán terrorista szervezethez és szabotázsakciókat hajtson végre Oroszország területén. Azt tervezte, hogy a továbbiakban Ukrajnában részt vesz majd orosz fegyveres erők elleni harci cselekményekben.

Alekszandr Basztrikin, az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) elnöke a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy a háború kezdete, 2022 óta

az orosz régiók ellen végrehajtott ukrán támadások következtében közel másfél ezer civil vesztette életét,

köztük 45 gyermek. A 89 oroszországi régió közül 54-ben történtek támadások, amely ügyében 5347 büntetőeljárást indítottak.

Vlagyimir Putyin elnök csütörtökön az orosz biztonsági tanács állandó tagjaival megvitatta a fegyverekhez szükséges anyagok és alkatrészek gyártását.