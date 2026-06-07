Önállóságra, fegyelemre, a szülők és felnőttek iránti tiszteletre, engedelmességre nevelik a fiatalokat

Szerző: MTI

2026. június 7. 10:04

Megkezdődött a beiratkozás a katonai és rendészeti pályára irányító, egyhetes Militarytáborba, amelyet június 21-étől rendeznek Mogyoródon - közölték a szervezők az MTI-vel.

Mint írták: a 10 és 18 év közötti jelentkezők a nyári szünetben egy hetet töltenek el katonai körülmények között egy erdő szélén kialakított táborban; korai ébresztő és rendszeres testmozgás mellett napközben elméleti foglalkozások keretében ismerkednek meg a honvédelmi és rendészeti tematikájú programokkal. Minden héten van kutyás és kommandós bemutató is.

A táborban az érzelmi és fizikai biztonságot nyújtó katonák, valamint rendőr és pénzügyőr kiképzők jóvoltából egyes foglalkozásokkal

a kézügyességet és a térbeli tájékozódó képességet fejlesztik,

míg másokkal az erőnlétet vagy a figyelemösszpontosítást.

A tábor résztvevőit nagy fokú

önállóságra, fegyelemre, a szülők és felnőttek iránti tiszteletre, engedelmességre

nevelik, felelősségtudatukat klasszikus katonai módszerekkel erősítik - fogalmaztak.

Kiemelték: a jellem- és szemléletformáló táborban

tilos a telefon és a számítógép használata,

és a rendrakás, valamint a sport is nagyobb hangsúlyt kap. Megjegyezték: a nem mindennapi táborba határon túlról is érkeznek fiatalok, akik a magyar nyelvi környezet végett választják ezt a fajta táborozást.

A mogyoródi militarytábort 21 éve szervezik meg. A június 21-én induló egy hetes turnusokba a tábor honlapján keresztül lehet jelentkezni.

Horváth Zsolt, a tábor vezetője szerint ha nem is mindenki választja hivatásának ezt a nem könnyű pályát, de legalább jobban fogja tisztelni annak művelőit.