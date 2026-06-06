Labdarúgó NB I - Bukarestbe távozik a Zalaegerszeg vezetőedzője
Nuno Campos távozik a labdarúgó NB I-ben legutóbb ötödik helyezett Zalaegerszeg vezetőedzői posztjáról és a román Dinamo Bucuresti irányítását veszi át.
A zalai klub szombat este honlapján közölte, hogy a portugál szakember kérésére
megállapodásra jutott vele és a román élvonalban szereplő bukarestiekkel a "távozásának és szerződésében foglalt kiválási feltételeinek rendezéséről".
A közlemény szerint Campos mellett segítői, Gonçalo Gil Da Silva Cruz és Joao Pedro Pereira Machado Bagao is elhagyják a csapatot.
Nuno Campos 2025. nyarán érkezett Zalaegerszegre és bajnoki ötödik hely mellett a Magyar Kupában a döntőig vezette az együttest, mely hosszabbításban 1-0-ra kapott ki a Ferencvárostól.
A klub megköszönte a szakmai stáb munkáját,
külön hangsúlyozva, hogy "a játékosok egyéni fejlődésében, valamint a csapat előrelépésében végzett munkájuk eredményessége vitathatatlan".