Túlárazott szerződések Balásy Gyulának - feljelentették Magyar Pétert

Szerző: Index, Gondola

2026. május 11. 07:39

Budai Gyula hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a kormányfő ellen, aki túlárazott szerződéseket kötött Balásy Gyula cégeivel.

„Magyar Péter büntetőjogi értelemben minimum hűtlen kezelés bűncselekményét követte el azzal, hogy a Diákhitel Központ vezetőjeként túlárazott szerződéseket írt alá 1,1 milliárd forint értékben Balásy Gyula cégeivel” – fogalmazott Budai Gyula pénteki Facebook-bejegyzésében Az országgyűlési képviselő a posztjában jelezte, hogy április 8-án a Tisza Párt elnökét és az akkor még miniszterelnök-jelöltet hűtlen kezelés és költségvetési csalás miatt feljelentette.

Az Index emlékeztet, hogy Budai Gyula korábban is élesen bírálta a még meg sem alakult Tisza-kormányt, számonkérve több, korábban megfogalmazott ígéretet Magyar Péteren. A fideszes képviselő közösségi oldalán tett megjegyzések ugyanakkor vitát váltottak ki, mivel jelenleg még a Fidesz látja el az ügyvezető kormányzati feladatokat.