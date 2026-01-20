6 milliárd forint kormányzati támogatást kap Miskolc, hogy visszaszerezze a Diósgyőri Acélművek területét

Szerző: MTI/Gondola

2026. január 20. 16:39

Hatmilliárd forint vissza nem térítendő kormányzati támogatást kap Miskolc, hogy visszaszerezze a Diósgyőri Acélművek (DAM) teljes területét - közölte kedden az MTI-vel a vármegyeszékhely sajtóosztálya.

Mint írták, a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a város egy 33,6 hektár nagyságú terület és az ingatlanhoz tartozó tárgyi eszközök megvásárlására, valamint a tulajdonviszonyok kialakítására és az üzemeltetési költségek biztosítására kapja az egyedi támogatást. A hatmilliárd forintos támogatásban Miskolc külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül részesül.

A közlemény szerint "az egykori DAM területe a város szíve volt, ami sok ezer miskolcinak adott munkát". A város néhány hónapja már megvásárolt egy jelentős területet és a támogatásnak köszönhetően most újabbakat tud majd megvenni. A miskolci városvezetés célja az, hogy a DAM területe

"újra Miskolc élő része legyen, ne csak a város egykori dicsőségének rozsdás mementója"

- áll a sajtóanyagban.

A támogatásról Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP) polgármester is beszámolt Facebook-oldalán. A videóban elmondta: a finanszírozás nemcsak a vásárlás fedezete, hanem forrás ahhoz is, hogy Miskolc megkezdhesse a terület rendezését és üzemeltetője is legyen az iparterületnek.

A polgármester leszögezte, a városvezetéssel szeretnék a DAM egykori területét újra Miskolc részévé tenni,

"zöld városi és ipari funkciókkal kelteni életre az évtizedek óta elhanyagolt területet".

Kiemelte, "ez egy hosszú menet lesz" és a várossal egy sokéves munka elején állnak. Hozzátette: sok tervezési munka vár a városvezetésre, a közeljövőben pedig megkérdezik a miskolciakat is arról, mit gondolnak a DAM-terület jövőjéről. Kijelentette, "egy biztos, vásárolni most tudunk, ezért cselekednünk is most kell".