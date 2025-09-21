A Magyar Tudomány Éve tudományos nagykövetei

2025. szeptember 21. 17:04

A Magyar Tudomány Éve tudományos nagykövetei is részt vesznek a Kutatók Éjszakáján, és megmutatják, mivel foglalkoznak a fiatal magyar kutatók - közölte a Nemzeti Innovációs Ügynökség szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint szeptember 26-án és 27-én a nagykövetek saját érdeklődési területükön (például sejtbiológia, gyógyszerészet, mérnöki ragasztástechnika, kémia, élelmiszeripar, fizika, immunológia) belül kalauzolják el a közönséget.

A programok Budapesten a Semmelweis Egyetemen, a Bay Zoltán Kutatóközpontban, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpontban, az ELTE TTK konferenciatermében, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusán, Kecskeméten pedig a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karán, a Diódalézer Központban lesznek látogathatók - írták.

Hozzátették, ezek az alkalmak nem csak arról szólnak, hogy a nagykövetek elmesélik és bemutatják, milyen témákban kutatnak, hanem bárkivel szívesen elbeszélgetnek arról, milyen módon érdemes a tudományos pályára lépni, és hogy egyáltalán mi a szépsége ennek a világnak.

Az Országgyűlés döntése alapján Magyarország a 2025-ös és 2026-os évet a magyar tudomány éveként ünnepli, a Magyar Tudományos Akadémia és annak könyvtára alapításának 200 éves évfordulója alkalmából. A jeles eseményhez 12 fiatal kutató csatlakozott nagykövetként, céljuk a tudományok népszerűsítése, közérthető tolmácsolása - olvasható a közleményben.

További információk és a programok részletei a https://www.kutatokejszakaja.hu/, illetve a https://tudomanyeve.hu/ honlapon érhetők el.

MTI