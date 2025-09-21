A Magyar Tudomány Éve tudományos nagykövetei is részt vesznek a Kutatók Éjszakáján, és megmutatják, mivel foglalkoznak a fiatal magyar kutatók - közölte a Nemzeti Innovációs Ügynökség szombaton az MTI-vel.
A közlemény szerint szeptember 26-án és 27-én a nagykövetek saját érdeklődési területükön (például sejtbiológia, gyógyszerészet, mérnöki ragasztástechnika, kémia, élelmiszeripar, fizika, immunológia) belül kalauzolják el a közönséget.
A programok Budapesten a Semmelweis Egyetemen, a Bay Zoltán Kutatóközpontban, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpontban, az ELTE TTK konferenciatermében, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusán, Kecskeméten pedig a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karán, a Diódalézer Központban lesznek látogathatók - írták.
Hozzátették, ezek az alkalmak nem csak arról szólnak, hogy a nagykövetek elmesélik és bemutatják, milyen témákban kutatnak, hanem bárkivel szívesen elbeszélgetnek arról, milyen módon érdemes a tudományos pályára lépni, és hogy egyáltalán mi a szépsége ennek a világnak.
Az Országgyűlés döntése alapján Magyarország a 2025-ös és 2026-os évet a magyar tudomány éveként ünnepli, a Magyar Tudományos Akadémia és annak könyvtára alapításának 200 éves évfordulója alkalmából. A jeles eseményhez 12 fiatal kutató csatlakozott nagykövetként, céljuk a tudományok népszerűsítése, közérthető tolmácsolása - olvasható a közleményben.
További információk és a programok részletei a https://www.kutatokejszakaja.hu/, illetve a https://tudomanyeve.hu/ honlapon érhetők el.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
A miniszter kiemelte, hogy sokan adományoztak, "mert egy az István király által alapított keresztény magyar nemzet", és egyértelmű, hogy most a legnagyobb szükség Kárpátalján van a magyarok anyagiakban, hitben, összetartozásban való megerősítésére.
Kövér László hangsúlyozta, a szécsényi országgyűlés tagjai még nem tudhatták azt, amit mi, mai magyarok már tudunk, és soha nem felejtünk: a magyar állam és a szabadság nem akkor kerül végveszélybe, amikor ellenséges idegen erők támadnak ránk, hanem akkor, amikor hazaáruló magyar politikusok ássák az államunk és nemzetünk sírját.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: a győzelem békeidőben minden népnek mást jelent. Ha magyarnak születtél, a győzelem az, ha képes vagy megváltoztatni a mások által neked szánt sorsot - mondta.