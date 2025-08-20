Augusztus 20. - Komplex terv alapján hajtja végre a mentőszolgálat az ünnepi rendezvények biztosítását

2025. augusztus 20. 13:10

Az Országos Mentőszolgálat idén is komplex mentési terv alapján hajtja végre az augusztus 20-i tömegrendezvények egészségügyi biztosítását.

Az Országos Mentőszolgálat azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy a mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalának összesen 51, gondosan kiválasztott pontjára települnek.

A mentési pontok a www.mentok.hu/tuzijatek térképen megtalálhatók - tették hozzá.

mti