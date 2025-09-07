Csaknem 900 tüntetőt vettek őrizetbe
2025. szeptember 7. 19:07

A Scotland Yard vasárnapi összesítése szerint csaknem 900 embert vettek őrizetbe a brit kormány által nyáron betiltott Palestine Action palesztinpárti szervezet mellett tartott előző napi londoni tüntetésen.

A Palestine Action betiltásáról szóló határozat, amelyet a londoni parlament két háza előzőleg nagy többséggel jóváhagyott, júliusban lépett érvénybe.

A Palestine Actionnel együtt jelenleg 84 szerveződés szerepel a terrorizmushoz köthető tevékenység címén Nagy-Britanniában betiltott csoportok listáján. Köztük van mások mellett az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat, a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász, az Iránnal szövetséges Hezbollah libanoni síita milícia, az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet és az orosz Wagner zsoldoscsoport.

A brit terrorellenes törvény alapján a betiltott szervezetek támogatása bűncselekmény, amelynek elkövetőire 14 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.
A Palestine Action betiltásának közvetlen előzményeként a szervezet tagjai a nyár elején behatoltak a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb angliai támaszpontjára, a London közelében működő Brize Norton katonai repülőtérre, és átalakított kézi tűzoltókészülékkel vörös festéket fújtak két Airbus Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgép hajtóműveibe.

A szakértői vizsgálat szerint a két repülőgépben 7 millió font (több mint 3 milliárd forint) kár keletkezett.

A Palestine Action az akciót azzal indokolta, ezek a gépek "fegyvereket szállítanak a Gázában folyó népirtáshoz", amelynek Nagy-Britannia a szervezet szerint így közvetlenül is részesévé vált.

Szombaton a tiltás ellenére többezren tüntettek a londoni parlamenttel szemközti téren a palesztinpárti szervezet mellett, "Ellenzem a népirtást, támogatom a Palestine Actiont" feliratú táblákat a magasba tartva.

A Scotland Yard első, szombat esti beszámolója szerint a demonstráció 150 résztvevőjét vették őrizetbe. A vasárnap közzétett második, részletesebb ismertetés úgy fogalmazott, hogy az őrizetbe vett tüntetők száma "meghaladja a 425-öt".
A vasárnap délután kiadott harmadik, teljes körű rendőrségi tájékoztatásban már az szerepel, hogy 890 embert vettek őrizetbe az előző napi tüntetésen.

A Scotland Yard vasárnapi közleményen betiltott terrorszervezetnek nevezi a Palestine Actiont, és hangsúlyozta: az ilyen szervezetek támogatása a 2000-ben kelt terrorellenes törvény alapján bűncselekmény.

A vasárnapi rendőrségi összesítés szerint a tüntetés résztvevői közül 857-et e törvény megsértése miatt, másokat egyéb kihágások, elsősorban a rendőrökkel szembeni erőszakcselekmények gyanújával vettek őrizetbe.

A terrorellenes törvény alapján őrizetbe vett 857 tüntető ügyében a Scotland Yard terrorizmusellenes parancsnoksága végzi a vizsgálatot.

A Palestine Action mellett és a csoport betiltása ellen korábban is nagyszabású demonstrációkat tartottak Londonban. A legutóbbi ilyen megmozduláson 650 résztvevőt vettek őrizetbe.

A Palestine Actiont betiltó kormányhatározat ellen a szervezet jogi képviselői fellebbezést nyújtottak be. Ennek elbírálása novemberre várható, bár a brit kormány a minap ellenkeresetet terjesztett be a fellebbezést engedélyező bírósági döntés semmissé tétele végett.

MTI
