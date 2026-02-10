Orbán Viktor: Nem lehet beengedni Ukrajnát az EU-ba, mert az Magyarország érdekeivel élesen szemben áll

Szerző: Gondola

2026. február 10. 19:35

Orbán Viktor szerint, ha nem a nemzeti oldal alakít kormányt Magyarországon, akkor Ukrajna EU-csatlakozását felgyorsítanák és megvalósítanák. A miniszterelnök úgy véli, ez súlyos károkat okozna a magyar mezőgazdaságnak és a gazdaság kulcságazatainak, ezért Magyarország érdekeivel élesen ellentétes.