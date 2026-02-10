Orbán Viktor: Nem lehet beengedni Ukrajnát az EU-ba, mert az Magyarország érdekeivel élesen szemben áll
2026. február 10. 19:35
Orbán Viktor szerint, ha nem a nemzeti oldal alakít kormányt Magyarországon, akkor Ukrajna EU-csatlakozását felgyorsítanák és megvalósítanák. A miniszterelnök úgy véli, ez súlyos károkat okozna a magyar mezőgazdaságnak és a gazdaság kulcságazatainak, ezért Magyarország érdekeivel élesen ellentétes.
A Facebook-oldalára feltöltött videóban azt hangsúlyozta, hogy míg más európai országok vállalhatják a csatlakozás következményeit, Magyarországnak saját érdekeit kell védenie. Orbán szerint a különbség közte és egy esetleges másik kormány között az, hogy ő ellenáll Brüsszel nyomásának, és nemet mond Ukrajna uniós tagságára, míg egy „brüsszeli bábkormány” ezt elfogadná.