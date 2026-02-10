Szijjártó Péter rágalmazás miatt feljelenti Magyar Pétert

Szerző: Gondola

2026. február 10. 16:35

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy büntetőfeljelentést tesz Magyar Péter ellen nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás miatt.

Indoklása szerint a Tisza Párt elnöke a gödi Samsung-gyár ügyében valótlan állításokat tett róla a közösségi médiában, amelyek szerinte túlmutatnak a politikai kampány megszokott hangnemén.

A miniszter hangsúlyozta, hogy bár általában nem él jogi eszközökkel politikai vitákban, ezúttal „szemenszedett hazugságok” hangzottak el, amelyeket nem hajlandó eltűrni. Azt is jelezte, hogy jogi lépéseket tesz a Telex ellen is, mert állítása szerint alaptalanul keverték bele az ügybe.

Szijjártó kiemelte: a Kúria múlt pénteki döntése szerint a gödi Samsung-gyár egységes környezethasználati engedélye érvényes, így az üzem jogszerűen működhet tovább – ezt szerinte az őt kritizálók elhallgatták. Saját példáján keresztül is igyekezett cáfolni az egészségkárosító állításokat, megjegyezve, hogy a gyár közelében él.

A nyilatkozat végén a miniszter politikai összefüggésbe helyezte az ügyet: a Brüsszel–Kijev koalíció kormányváltást akar Magyarországon, és ebben a Tisza Pártot látja partnernek.

Ukrajna és Brüsszel olyan döntéseket szorgalmaz (pl. orosz energiaimport tilalma), amelyek veszélyeztetik Magyarország szuverenitását és energiabiztonságát, ezért Ukrajnát jelenleg ellenséges félnek nevezte.