Orbán Balázs: megszületett a döntés Ukrajna csatlakozásáról Magyarország feje fölött

Szerző: Gondola

2026. február 10. 14:35

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint Brüsszel Magyarország megkerülésével döntött Ukrajna 2027-es EU-csatlakozásának előkészítéséről, ami összhangban áll a Politico által ismertetett Zelenszkij-tervvel.

Ez súlyos következményekkel járna Magyarország számára: adóemelésekkel és megszorításokkal, a Magyarországnak járó uniós források Ukrajnába irányításával, a magyar mezőgazdaság ellehetetlenülésével, valamint a háború kiterjedésének kockázatával.

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy a magyar kormány és a Voks 2025 eredménye alapján Magyarország érdeke egyértelműen az elutasítás. Szerinte Brüsszel és Kijev azért akar kormányváltást Magyarországon, mert egy nemzeti kormány akadályozza a terv végrehajtását.

A Politico szerint egyértelműen Magyar Péter hatalomra juttatása lenne a cél, mivel ő nem állna ellen az uniós nyomásnak.

A politikai igazgató szerint a választás tétje az, hogy nemzeti kormány marad-e hatalmon, amely kiáll a magyar érdekek mellett, vagy olyan vezetés kerül az ország élére, amely enged Brüsszel és Kijev elvárásainak. Zárásként hangsúlyozta: a Fidesz jelenti a „biztos választást”.