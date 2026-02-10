Ezért lőtt rá az elkövető Orbán Sándor nagyteveli polgármesterre (videóval)

Szerző: Gondola

Kedd reggel fegyveres támadás történt a Veszprém megyei Nagytevel polgármesteri hivatalában. Az eset Orbán Sándor polgármestert célozta, akit több lövés ért.

A támadó egy 76 éves férfi volt, aki korábban rendszeresen járt a hivatalban, és ügyeket, kérdéseket intézett a polgármesternél, de komolyabb konfliktus nem volt köztük. Helyi beszámolók szerint a férfi ezúttal segélyt kért, amit nem kapott, ezért rántott fegyvert.

A támadás során a férfi gázpisztollyal három lövést adott le, ebből kettő találta el Orbán Sándort, egy lövés a fejét érhette. A polgármestert mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba, de szerencsére állapota stabil, életveszély nem áll fenn, és a helyszínt saját lábán hagyta el.

A támadás idején az épületben működő óvodában gyermekek is tartózkodtak, akiket az óvónők az ablakokon keresztül menekítettek ki, személyi sérülés nem történt. A támadót a hivatal dolgozói fékezték meg, majd a rendőrök őrizetbe vették.

Az eddigi vizsgálatok szerint a támadás személyes ügyből és elégedetlenségből fakadt, politikai vagy nagyobb konfliktus nem állt a háttérben. Az eset súlyossága miatt a hatóságok tovább vizsgálják az elkövető motivációját és az esemény részleteit.