Felavatták a Nemzeti Űrközpontot Moszkvában

2025. szeptember 13. 21:06

Hivatalosan megnyitotta az új orosz Nemzeti Űrközpontot (NKC) Vlagyimir Putyin elnök szombaton Moszkva nyugati részén, a Mihail Hrunyicsev mérnök altábornagy nevét viselő Állami Űrkutatási és Gyártási Központ (GKNPC) területén.

"Az orosz űrhajózás történetében először összpontosul majd egy helyen több mint harminc vezető rakéta- és űrhajózási szervezet, ami megkönnyíti a vállalatok közötti együttműködést, és felgyorsítja az új rakéta- és űrhajózási technológiák fejlesztését" - közölte Telegram-csatornáján a Roszkoszmosz állami űrvállalat.

Dmitrij Bakanov, a Roszkoszmosz vezérigazgatója a megnyitón bejelentette, hogy a jövőbeni orosz orbitális űrállomás repülésirányító központja ebben a központban kap majd helyet.

"Itt lesznek az Oroszországi Föderáció összes orbitális csoportjának irányítóközpontjai, legyen szó a kommunikáció, a navigáció és a Föld távérzékelésének berendezéseiről"

- mondta Bakanov.

Előrejelzése szerint a központban olyan laboratóriumok is lesznek, amelyek mesterséges intelligencia segítségével terveznek és modelleznek majd új űrtechnikai berendezéseket. Az NKC területén technológiai magánvállalatok és kísérleti gyártóüzemek is fognak működni.

Az NKC főépülete egy 46 emeletes, 288 méter magas, háromszög alaprajzú felhőkarcoló, amely a tervezők szándéka szerint egy startra kész űrhajót jelképez. A komplexum épületegyüttesének teljes területe 276 ezer négyzetméter, a központ becsült értéke 25 milliárd rubel (csaknem 100 milliárd forint). A Nemzeti Űrközpontban 12 ezer munkahely létesülhet.

Az NKC-t Moszkva napján, a város megalapításának 878. évfordulóján adták át. A rendezvényen részt vett Szergej Szobjanyin polgármester és Gyenyisz Manturov első miniszterelnök-helyettes is.

MTI