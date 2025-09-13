Magyar Kupa - Kiesett az NB I-es Puskás Akadémia, Nyíregyháza és Kisvárda
A másodosztályú Vasas hazai pályán 4-1-re legyőzte az élvonalbeli Puskás Akadémiát, az Ajka 3-1-re a Kisvárdát, míg a Békéscsaba 11-esekkel bizonyult jobbnak a Nyíregyházánál a labdarúgó MOL Magyar Kupában, a 32 közé jutásért rendezett mérkőzésen.

A vendéglátó Vasas az első félidő végén és a második elején talált be. A felcsútiak az 58. percben szépítettek, ám a folytatásban még két gólt kaptak, és kiestek.

A Békéscsaba és a Nyíregyháza összecsapásának 120 percében nem esett gól, a 11-es párbajban a vendégek kétszer is rontottak, így kiestek.

Az NB I-esek közül a Kisvárda is búcsúzott, Ajkán 3-1-re maradt alul.

Eredmények:

MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért):

Vasas FC (NB II)-Puskás Akadémia FC 4-1 (1-0)

Békéscsaba 1912 Előre (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC 0-0 (0-0, 0-0, 0-0), 11-esekkel: 4-2

FC Ajka (NB II)-Kisvárda Master Good 3-1 (0-0)

Dorogi FC (NB III) - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 0-2 (0-1)

Videoton FC Fehérvár (NB II)-Szentlőrinc (NB II) 3-0 (1-0)

Gyirmót FC Győr (NB III)-Aqvital FC Csákvár (NB II) 0-1 (0-0)

korábban:

Pécsi MFC (NB III)-Debreceni EAC (NB III) 0-2 (0-1)

Iváncsa KSE (NB III)-Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-0, 0-0, 0-1), hosszabbítás után

Szarvaskend SE (megyei I.)-Ferencvárosi TC 0-15 (0-4)

BFC Siófok (NB III)-MTK Budapest 1-7 (0-4)

REAC (megyei I.)-Karcagi SC (NB II) 2-4 (1-1)

Érdi VSE (NB III)-ETO FC 0-3 (0-0)

VSC 2015 Veszprém (NB III)-Debreceni VSC 0-2 (0-1)

Szajol KLK (megyei I.)-Paksi FC 1-5 (0-2)

Hódmezővásárhelyi FC (NB III)-Diósgyőri VTK 1-3 (1-2)

Gyulai Termál FC (NB III)-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 0-2 (0-2)

FC Nagykanizsa (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II) 1-2 (0-2)

Füzesabony SC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 0-4 (0-2)

Móri SE (megyei I.)-Budapest Honvéd FC (NB II) 1-4 (1-1)

Szolnoki MÁV FC (megyei I.)-ESMTK (NB III) 0-3 (0-1)

Majosi SE (NB III)-Gödöllői SK (NB III) 2-0 (1-0)

Tiszafüredi VSE (NB III)-Putnok FC (NB III) 3-2 (2-1)

Salgótarjáni BTC (megyei I.)-Tiszakécskei LC (NB II) 1-4 (0-2)

Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)-Zalaegerszegi TE FC 0-13 (0-4)

PTE-PEAC (NB III) - III. Kerületi TVE (NB III) 1-3 (0-2)

Eger SE (NB III)-Budafoki MTE (NB II) 0-2 (0-1)

pénteken játszották:

Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Soroksár SC (NB II) 0-2 (0-1)

vasárnap játsszák:

Kelen SC (megyei I.)-Tarpa SC (NB III) 15.00

Mezőörs KSE (megyei I.)-Komárom VSE (NB III) 15.00

Martfűi LSE (NB III)-Dombóvári FC (NB III) 15.00

Sárvár FC (megyei I.)-Pilisi LK (megyei I.) 15.00

Kecskeméti TE (NB II)-Újpest FC 16.15

