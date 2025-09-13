Magyar Kupa - Kiesett az NB I-es Puskás Akadémia, Nyíregyháza és Kisvárda

A másodosztályú Vasas hazai pályán 4-1-re legyőzte az élvonalbeli Puskás Akadémiát, az Ajka 3-1-re a Kisvárdát, míg a Békéscsaba 11-esekkel bizonyult jobbnak a Nyíregyházánál a labdarúgó MOL Magyar Kupában, a 32 közé jutásért rendezett mérkőzésen.
A vendéglátó Vasas az első félidő végén és a második elején talált be. A felcsútiak az 58. percben szépítettek, ám a folytatásban még két gólt kaptak, és kiestek.
A Békéscsaba és a Nyíregyháza összecsapásának 120 percében nem esett gól, a 11-es párbajban a vendégek kétszer is rontottak, így kiestek.
Az NB I-esek közül a Kisvárda is búcsúzott, Ajkán 3-1-re maradt alul.
Eredmények:
MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért):
Vasas FC (NB II)-Puskás Akadémia FC 4-1 (1-0)
Békéscsaba 1912 Előre (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC 0-0 (0-0, 0-0, 0-0), 11-esekkel: 4-2
FC Ajka (NB II)-Kisvárda Master Good 3-1 (0-0)
Dorogi FC (NB III) - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 0-2 (0-1)
Videoton FC Fehérvár (NB II)-Szentlőrinc (NB II) 3-0 (1-0)
Gyirmót FC Győr (NB III)-Aqvital FC Csákvár (NB II) 0-1 (0-0)
korábban:
Pécsi MFC (NB III)-Debreceni EAC (NB III) 0-2 (0-1)
Iváncsa KSE (NB III)-Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-0, 0-0, 0-1), hosszabbítás után
Szarvaskend SE (megyei I.)-Ferencvárosi TC 0-15 (0-4)
BFC Siófok (NB III)-MTK Budapest 1-7 (0-4)
REAC (megyei I.)-Karcagi SC (NB II) 2-4 (1-1)
Érdi VSE (NB III)-ETO FC 0-3 (0-0)
VSC 2015 Veszprém (NB III)-Debreceni VSC 0-2 (0-1)
Szajol KLK (megyei I.)-Paksi FC 1-5 (0-2)
Hódmezővásárhelyi FC (NB III)-Diósgyőri VTK 1-3 (1-2)
Gyulai Termál FC (NB III)-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 0-2 (0-2)
FC Nagykanizsa (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II) 1-2 (0-2)
Füzesabony SC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 0-4 (0-2)
Móri SE (megyei I.)-Budapest Honvéd FC (NB II) 1-4 (1-1)
Szolnoki MÁV FC (megyei I.)-ESMTK (NB III) 0-3 (0-1)
Majosi SE (NB III)-Gödöllői SK (NB III) 2-0 (1-0)
Tiszafüredi VSE (NB III)-Putnok FC (NB III) 3-2 (2-1)
Salgótarjáni BTC (megyei I.)-Tiszakécskei LC (NB II) 1-4 (0-2)
Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)-Zalaegerszegi TE FC 0-13 (0-4)
PTE-PEAC (NB III) - III. Kerületi TVE (NB III) 1-3 (0-2)
Eger SE (NB III)-Budafoki MTE (NB II) 0-2 (0-1)
pénteken játszották:
Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Soroksár SC (NB II) 0-2 (0-1)
vasárnap játsszák:
Kelen SC (megyei I.)-Tarpa SC (NB III) 15.00
Mezőörs KSE (megyei I.)-Komárom VSE (NB III) 15.00
Martfűi LSE (NB III)-Dombóvári FC (NB III) 15.00
Sárvár FC (megyei I.)-Pilisi LK (megyei I.) 15.00
Kecskeméti TE (NB II)-Újpest FC 16.15
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
Soltész Miklós a minden hónap 13-án a Kisboldogasszony-kegytemplomnál tartott engesztelő nap alkalmából beszélt arról, hogy a Nyolc Boldogság Közösség női szerzetesrend a kolostorépület - az egykori ferences rendház - felújítására félmilliárd forint állami támogatást használhat fel.
-
A Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig... Az elmúlt években 600 ezer magyarországi diák jutott már el a külhoni területekre, idén is tehát határtalanul osztálykirándulás, határtalan magyarság - tette hozzá.
-
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.