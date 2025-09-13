Medve támadt egy férfira Maros megyében, Erdődubiste közelében

Medve támadt egy 66 éves férfira az erdélyi Maros megyében, Erdődubiste település közelében. Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett - közölte szombaton a Maros megyei rendőrfelügyelőség.
A News.ro által idézett rendőrségi jelentés szerint a 66 éves férfira a falu határában támadt rá a nagyvad szombaton 12.10 órakor, miközben mezőgazdasági területén dolgozott. Az áldozatnak a súlyos sérülései ellenére sikerült eljutni a faluba, és a 112-es sürgősségi hívószámon értesíteni a hatóságokat.
Több mentőegység is a helyszínre érkezett, ahol ellátták a sebesültet. A rendőrök is a helyszínre siettek, hogy átkutassák a környéket. Az ügyben hatósági vizsgálat indult - közölték.
A Maros megyei rendőrség arról is tájékoztatott, hogy a csendőrök és a Maros megyei vadászegyesület és a helyi önkormányzat illetékesei is kiszálltak a helyszínre, hogy felkutassák, hova menekült a támadó nagyvad.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
A Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig... Az elmúlt években 600 ezer magyarországi diák jutott már el a külhoni területekre, idén is tehát határtalanul osztálykirándulás, határtalan magyarság - tette hozzá.
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
Magyar Péternek egyetlen eredeti gondolata sincs, amit ne a Fidesz-KDNP-től, vagy személyesen a miniszterelnöktől lopott volna el a mondandójában, a tevékenységében. Több mint 20 évvel ezelőtt hirdette meg Orbán Viktor, hogy hozzuk létre a polgári köröket. A Tisza-szigetek azok micsodák? Ugyanaz a recept, de egy lényegi különbség van. Orbán Viktor azért mondta azt, hogy szervezzük meg magunkat mi, kereszténydemokraták és nemzetiek, hogy utána Magyarország szuverenitását meg tudjuk őrizni. Magyar Péter viszont ahhoz kéri az emberek támogatását, és használja fel Orbán Viktor mondatait, politikai innovációit, hogy ezeket lenyúlva Brüsszel rabigájába hajtsa Magyarországot – hangsúlyozta Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a Gondolának adott interjúban.